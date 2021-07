Pago IFE Universal: Gobierno explica por qué algunas personas no están recibiendo el beneficio

Polémica ha causado en las últimas horas el no pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal en las cuentas bancarias de algunos beneficiarios.

El plazo para el depósito en cuestión era hasta el sábado 10 de julio. Sin embargo, en redes sociales, usuarios han hecho saber su molestia tras presentar diversos problemas.

Ante esta situación, el Gobierno explicó cuáles serían las razones por las que ciertas personas no estarían recibiendo de manera electrónica su dinero.

Por medio de un mensaje, el ministerio de Desarrollo Social informó en primera instancia que "todos los depósitos vía transferencia del IFE Universal ya se han realizado".

"Si el pago aún no aparece en su cuenta puede ser por algún error en los datos de su cuenta o que la misma tenga algún cargo automático, por lo que se envía el pago presencial, para evitar descuentos en su monto", se detalló.

Otra de las razones sería que "el banco aún no publique como disponible el pago realizado", se comunicó.

En todo caso, desde dicho ministerio insisten que quienes tengan problemas al respecto, "desde este lunes podrás revisar en la sección Mis Pagos".

@MinDesarrollo me salió aprobado el ife universal con fecha de pago el día 10 de julio (sábado) y aun no me lo depositan en mi cta del banco. Será q es día inhábil?

Hoy tenía fecha del depósito del IFE universal pero no se hizo el depósito, no se como y donde averiguar qué pasó con mi pago, de verdad que necesito que se me realice este pago, si alguien me puede orientar lo agradecería mucho