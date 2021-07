Convención Constitucional, Pymes y DDHH en Cuba: Lo que marcó el debate entre Boric y Jadue

¿Qué pasó?

En el marco de las primarias presidenciales que se realizarán el próximo 18 de julio, este domingo se desarrolló el debate de los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), instancia que fue transmitida de manera conjunta por las pantallas de Mega, Mega Plus, TVN, 24 Horas, Chilevisión, CNN, Canal 13 y T13 en vivo.

En esta ocasión, los periodistas que participaron del debate fueron Juan Manuel Astorga (Mega/Mega Plus), Mónica Pérez (Canal 13/ T13 en vivo), Mónica Rincón (Chilevisión/CNN) y Matías del Río (TVN/24 Horas).

Gobernabilidad

Jadue

Al ser consultado sobre qué poder le entregaría a la Convención Constitucional en el caso de convertirse en una asamblea permanente, aclaró que: "Nunca hemos dicho que sea permanente, lo que hemos dicho es que debe hacerse todo lo que la asamblea quiera hacer. Creemos que este es un poder originario y que debería tener la capacidad para tratar todos los temas que quiera discutir. Entendemos que hay un marco institucional, pero si llegamos al Gobierno y vemos que hay un bloqueo de la asamblea, trataremos de facilitar por la vía de los cauces institucionales todo lo que la Convención necesite para convertirse en una asamblea constituyente".

Además, se refirió a las declaraciones de constituyentes del PC, que buscan desconocer el quórum de 2/3 y paralizar la labor hasta que haya un acuerdo político al respecto.

"Yo no creo que haya que paralizarla, lo que sí creo que esto es un acuerdo institucional hecho en el Congreso, y creemos que si el próximo Congreso tiene un acuerdo para cambiar las normas que obstaculicen la discusión de la Constitución lo puede hacer por la vía institucional", aseveró.

Boric

Por su parte, el abanderado del Frente Amplio recalcó que: "La Convención Constitucional tiene sus marcos claros y creo que el pueblo de Chile ha tenido la sabiduría de no entregarle poder de veto a ninguna de las fuerzas que hoy día la componen. Por lo tanto, el diálogo que se dé allí es un diálogo en el que confío y como presidente voy a respetar su autonomía".

Sobre si el Congreso debe legislar temáticas que abordará la Convención, indicó que: "El parlamento tiene que seguir funcionando respecto a las situaciones que los competen, y son competencias diferentes con las que tiene la constituyente, que es más de largo plazo".

En cuanto a la posibilidad que se instale un sistema de Gobierno semipresidencial, con un primer ministro, explicó que: "Independiente de lo que diga la Convención respecto al régimen político, yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. Porque a diferencia de lo que ha hecho este mal Gobierno de Sebastián Piñera, nosotros vamos a traspasar facultades y presupuesto a los gobiernos regionales".

Debate final sobre la temática

Respecto a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien afirmó que el Frente Amplio se está aprovechando del anticomunismo, Boric expresó que: "No representa lo que ha sido el espíritu de esta campaña. Acá nosotros hemos logrado tener un debate con altura de miras, en donde tenemos diferencia respecto al pasado, y matices respecto al programa de gobierno, y sin embargo hemos logrado llevarlas adelante en un clima de mucho respeto. Y lo que nosotros le pedimos a nuestros adherentes es que esas diferencias se expresen con la visión de país que tenemos que fortalecer en esta alianza".

Jadue aseguró que no comparte las declaraciones de Teillier, y aseveró que: "Hemos sido enfáticos en decir que esto se hace en un marco de fraternidad porque después del 18 (de octubre) todos, todas y 'todes', somos necesarios para ganar la elección de noviembre y transformar Chile".

En cuanto a las críticas del Partido Socialista al programa del candidato comunista, Boric recalcó que: "Yo he conversado con gente que está en el equipo económico de Paula Narváez y veo que entre los tres tenemos muchas más coincidencias que diferencias".

Economía y rol del Estado

Boric

El candidato de Convergencia Social expuso que: "Lo que le puedo decir a los inversionistas, pero en particular a las Pymes, es que a nosotros nos interesa hacer un desarrollo distinto al que ha tenido Chile en el último tiempo. Y eso implica tener un desarrollo que sea verde, sostenible con el medioambiente, que ponga énfasis en recuperar el empleo de las mujeres... y un desarrollo que sea descentralizado".

Sobre las diferencias con el programa de su contrincante, aseveró que: "Nosotros creemos que las Pymes son centrales en esta recuperación".

Además, destacó que: "Yo diría que la perspectiva descentralizadora es algo que le hemos puesto principal énfasis. Creo que los comentarios del principal asesor económico de Daniel no contribuyeron a espantar ciertos temores que existen hoy día en los emprendedores".

Por otra parte, indicó que el plan de medios de comunicación de Jadue "eventualmente podría afectarla (libertad de prensa) en el sentido de que la libertad de prensa tiene dos amenazas: en la concentración del poder económico o en la intervención del Estado".

Jadue

En tanto, el abanderado comunista dijo sí apoyar a las Pymes, detallando que: "Nosotros tenemos mucha más inversión y hemos propuesto abrir el mercado a las Pymes, porque las Pymes tienen dos problemas esenciales: mercado y acceso al crédito".

"Nosotros no nos imaginamos sin Pymes, y sin Mipymes tampoco? Nosotros tenemos el programa más amplio respecto a las Pymes", afirmó.

En ese sentido, indicó que: "Lo que no se puede aceptar es que ninguna empresa, del tamaño que sea, siga pagando sueldos que llegan al día 15 del mes sin permitirles satisfacer las necesidades básicas de una familia".

Debate final sobre la temática

Sobre la polémica por los dichos del asesor económico de Jadue, sobre el cierre de las Pymes que no puedan pagar un sueldo mínimo de $567 mil, el candidato comunista le preguntó a su contrincante: "¿Tú crees que una empresa, después de tres años de subsidio a la Pyme, puede existir si no puede pagar sueldos que le permita vivir a una familia hasta el día 30?".

Ante esto, Boric respondió: "Creo que el énfasis nuestro, en un momento en que las Pymes lo han pasado tan mal, en que más del 30% de Pymes han cerrado producto de la crisis sanitarias, lo que hay que decir es que vamos a acompañarlas para que puedan pagar mejores salarios".

"¿Y si después de tres años no lo pueden hacer tú qué dirías?", preguntó Jadue, ante lo que el frenteamplista señaló que: "Ahí hay que cumplir con la ley".

"En este país no se pueden seguir pagando sueldos de hambre", sostuvo el comunista, por lo que Boric recalcó que: "Hay que hacer una distinción entre grandes empresas y pequeñas empresas, a las cuales les cuesta muchísimo acceder a capital".

Sobre los medios de comunicación, Jadue negó que en su programa haya injerencia del Estado: "El Consejo Nacional de Medios que proponemos es elegido por alta dirección pública y con incorporación de representantes de la comunidad y no del Estado".

Seguridad ciudadana y orden público

Jadue

Respecto al ataque incendiario ocurrido el viernes en Carahue, sostuvo que: "Condeno todo tipo de violencia y también condeno el usufructo que el Estado ha hecho de las tierras del Wallmapu, desconociendo los tratados que habíamos firmado".

"Nosotros llevamos viviendo un conflicto como este por demasiado tiempo, y desafortunadamente no ha sido una las veces que hemos tenido montajes desde la institucionalidad, sino que en varias oportunidades", lamentó.

Boric

En esa misma línea, Boric respondió que: "Yo creo que esto va más allá de condenas particulares. Creo que en La Araucanía y en la provincia de Arauco existe un conflicto de larga data, pero además se ha agudizado en el último tiempo y que las forestales son parte del problema".

Al ser consultado si Mauricio Hernández Norambuena es un preso político, expresó que: "Yo creo que no".

Además, aseguró que los saqueos no se justifican en una manifestación. Sin embargo, expuso que: "Yo estoy de acuerdo con el proyecto de indulto que se está haciendo en el Senado y con la declaración que hicieron 105 convencionales respecto a este tema. Acá necesitamos asegurar que el proceso constituyente lo podamos llevar adelante, y eso es lo que a mí me inspira".

Debate final sobre la temática

Sobre el caso de Hernández Norambuena, Jadue aclaró que: "Sólo tengo un matiz con lo que plantea Gabriel, porque yo a pesar de considerar que Hérnandez Norambuena no es un preso político, creo que yo me abriría a la posibilidad de indultarlo por una razón sencilla. Usted sabe que a los violadores de los Derechos Humanos en nuestro país se les dio muchas más posibilidades de reinserción cuando llegó la democracia, y no aquellos que habían asumido la lucha armada con una forma de autodefensa de nuestro país y, por lo tanto, ellos fueron excluidos del proceso de democratización y fueron dejados a un lado".

Respecto a si legalizaría drogas como la pasta base y la cocaína, para así quitarle poder a los narcotraficantes, señaló que: "En una fase posterior sí, y con una entrega regulada para los adictos desde el aparato del Estado para anticipar al consumidor conflictivo".

Sobre este mismo punto, Boric dijo que: "Estoy a favor de la despenalización del autocultivo de la cannabis, creo que uno puede dialogar y discutir despenalización futura de otras drogas, pero no está dentro de nuestro programa en este momento aquello. Sin embargo, me parece que lo más importante es irle quitando terreno al narco".

Política exterior

Boric

En cuanto a la situación de Cuba, el candidato del Frente Amplio expresó que: "Solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del Gobierno de Díaz-Canel, sin empates ni dudas".

Sobre si se está respetando el derecho a manifestación, aseguró que: "Yo creo que no, por la información que tenemos, que es parcial, pareciera que hay problemas. Pero el llamado de Díaz-Canel a enfrentar y a decir que la calle es de sólo un grupo de gente, desde mi punto de vista es equivocado".

Jadue

Por otra parte, Jadue manifestó que: "Nosotros somos partidarios al derecho de la manifestación pacífica en todas partes del mundo, y yo no tengo ninguna forma de relativizar aquello. No soy partidario de la criminalización de la protesta social, en ninguna parte del mundo".

"Hoy día yo no tengo antecedentes suficientes que digan que hoy hay violaciones a los Derechos Humanos en esta manifestación. Yo por lo menos no he visto ningún ojo perdido", agregó.

Debate final sobre la temática

Continuando con el mismo tema, y ante ante la pregunta sobre si condena la violaciones a los Derechos Humanos que ocurren actualmente en Cuba, respondió: "Si se acreditan, por supuesto que las condeno".

Finalmente, sobre si han existido o no violaciones a los DDHH durante todo el régimen cubano, reconoció que: "Por supuesto que sí".

En cuanto, a si el tema marítimo con Bolivia está cerrado, Boric respondió que: "En términos jurídicos el tema marítimo está cerrado, pero creo que es una conversación que hay que dar a nivel de integración latinoamericana".

Desde la otra vereda, el alcalde de Recoleta busca plebiscitar el tema, argumentando que: "yo creo que la voluntad soberana del pueblo de Chile es lo que hay que escuchar, que es lo que no ha hecho ni el Gobierno ni el Parlamento durante 30 años".

Sobre si limitarían la concentración de empresas chinas en las eléctricas chilenas, ambos candidatos se manifestaron preocupados ante los monopolios.

Contrapreguntas

Finalmente, en la parte de las contrapreguntas, el diputado le preguntó a su adversario por qué insisitió en el medicamento Avifavir para tratar el coronavirus, ante lo que el alcalde indicó que: "En nuestro país existe una institucionalidad de salud que es súper clara y yo creo que lo importante en el Estado de Derecho es dejar que la institucionalidad funcione".

"El Colegio Médico no es el que define qué medicamentos pueden circular en Chile o no, es el ISP. Y nosotros presentamos todos los antecedentes al ISP y lo que te puedo dejar en claro es que todos los medicamentos que estamos ocupando en Recoleta están aprobados por la institución a cargo de aprobar los medicamentos en Chile", sostuvo.

Luego, Jadue le preguntó a Boric si cree que con la propuesta del PS, es posible realizar una reforma de pensiones, educación y vivienda con un PIB del 5%.

Ante esto, el candidato del Frente Amplio explicó que: "Yo creo que estamos más cerca, tú, yo e incluso también Paula, de lo que a veces las polémicas, ya sea por redes sociales o intercambios entre asesores, pretenden poner y que para poder implementarlas, como son tan estructurales, vamos a necesitar de marcos de alianza más grandes. Nosotros proponemos una reforma tributaria que apunta a recaudar del orden de 8, 8.5 puntos del PIB en un periodo de ocho años porque sabemos que hay cosas que no se pueden lograr de la noche a la mañana".

Debate de Chile Vamos

A las 22:35 de este lunes 12 de julio está agendado el debate para las primarias presidenciales de Chile Vamos, el cual será transmitido a través de los mismos canales.

Los candidatos de la coalición que participarán de la instancia son Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (independiente) y Mario Desbordes (RN).

En tanto, los entrevistadores serán Soledad Onetto (Mega/Mega Plus), Constanza Santa María (TVN/24 Horas), Iván Valenzuela (Canal 13/T13 en vivo) y Daniel Matamala (Chilevisión/CNN).

En cuanto a los temas a tratar se encuentran gobernabilidad, medioambiente y desarrollo, Derechos Humanos, y agenda valórica y de género.

