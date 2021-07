Jadue reconoce violaciones a los DDHH en Cuba y Boric condena represión en manifestaciones

¿Qué pasó?

Durante el debate de las primarias presidenciales de la coalición Apruebo Dignidad, los candidatos abordaron las protestas que se están llevando a cabo en Cuba, en contra del Gobierno de Miguel Díaz-Canel, producto de la crisis sanitaria de coronavirus.

El abanderado del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, reconoció que en aquel país han existido violaciones a los Derechos Humanos, mientras que Gabriel Boric (CS) sostuvo que no se está respetando el derecho a la manifestación.

¿Qué dijo Jadue?

Al ser consultado sobre la decisión del Mandatario cubano de enfrentar a los manifestantes, Jadue manifestó que: "Nosotros somos partidarios al derecho de la manifestación pacífica en todas partes del mundo, y yo no tengo ninguna forma de relativizar aquello. No soy partidario de la criminalización de la protesta social, en ninguna parte del mundo".

Respecto a si condena las violaciones a los Derechos Humanos, en una primera instancia esquivó un tanto la pregunta y señaló: "Hoy día yo no tengo antecedentes suficientes que digan que hoy hay violaciones a los Derechos Humanos en esta manifestación. Yo por lo menos no he visto ningún ojo perdido".

"Estoy de acuerdo que puedan manifestarse pacíficamente en todas partes del mundo. Veo que allá se protegen las manifestaciones mucho más que acá".

"Hasta el día de hoy no he escuchado de ningún globo ocular roto en Cuba, no he escuchado ninguna persecución ni ningún asesinado", reiteró.

"Por supuesto que sí" han habido violaciones a los DDHH

Ante la nueva reiteración de la pregunta, Jadue indicó: "¿Qué parte de condeno las violaciones a los DDHH en todas partes del mundo no escuchó? Lo puedo condenar, pero me molesta el doble estándar porque en este país hoy día la familia de Manuel Rebolledo todavía está a la espera de la justicia. Las violaciones a los Derechos Humanos en este país se siguen dando todos los días".

"A mí me encantaría que como se trata el resto del mundo, se tratará en nuestro país, donde hay impunidad e inmunidad también gracias a los medios de comunicación", sentenció.

Una vez más, ante la pregunta si condena la violaciones a los Derechos Humanos que ocurren actualmente en Cuba, respondió: "Si se acreditan por supuesto que las condeno".

Finalmente, sobre si han existido o no violaciones a los DDHH durante todo el régimen cubano, reconoció que: "Por supuesto que sí".

¿Qué dijo Boric?

El candidato del Frente Amplio expresó que: "Solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del Gobierno de Díaz-Canel, sin empates ni dudas".

Sobre si se está respetando el derecho a manifestación, aseguró que: "Yo creo que no, por la información que tenemos, que es parcial, pareciera que hay problemas. Pero el llamado de Díaz-Canel a enfrentar y a decir que la calle es de sólo un grupo de gente, desde mi punto de vista es equivocado".

Por otra parte, señaló que: "Creo que para la izquierda Chilena ha sido difícil tener un solo estándar en la condena a los Derechos Humanos".

"Cuando yo veo que el PC, mediante sus canales oficiales, saluda al gobierno cubano en un momento en donde hay protestas contra el Gobierno cubano me parece que es un error, y yo espero que se reflexione al respecto", concluyó.

Ver cobertura completa

Todo sobre Primarias Presidenciales 2021