Experto en salud mental: "Nuestras licencias son rechazadas más que en otras patologías"

En época de pandemia, el tema de la salud mental ha salido a flote a todo nivel. Y en el país se dan casos paradójicos.

Sobre este tema conversaron con Rodrigo Sepúlveda el siquiatra y académico de la Universidad Austral, Alberto Larraín, y el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Gerardo Fasce.

Licencias rechazadas

Larraín, consultado por el caso de las licencias, expuso que “nosotros aspiramos a que la salud mental no sea la punta de la pirámide, pero sí recibir el mismo trato que el resto de la medicina. A mí, por ejemplo, me rechazan licencias de pacientes hospitalizados”.

Añadió que “si un paciente tiene apendicitis y está internado, rápidamente son aprobadas, pero en el caso de la salud mental son rechazadas más del doble que el resto de las patologías. Y eso que las licencias dicen el diagnóstico, donde está la persona, etcétera”.

EL profesional aseveró también que “en el caso de salud mental solo son aprobadas el 30% de las licencias. Lo más preocupante es que se argumenta que las licencias serían falsas y o conseguidas. Además, no se puede sacar a nadie de depresión, si no le pagan su sueldo al ser rechazada la misma. Siempre digo que no hay que castigar al beneficiario, sino al médico... Acá hay un tema de maltrato estructural”.

Adultos mayores

En tanto, Fasce se refirió a la situación de salud mental en los adultos mayores, quienes se han visto muy afectados por el encierro.

"La soledad es otra tremenda pandemia que ha explotado en este tiempo, y que claramente dificulta el poder llegar a dar respuestas porque estamos en este escenario tan restringido", dijo.

Para cerrar, señaló que "si yo conozco a alguien en mi comunidad, que sé que está solo, debo ir a acompañarlo, generar espacios de diálogo y tomar la iniciativa por ayudar a los que están alrededor nuestro... Hay que dar espacios de creatividad y dar espacios para el cambio", cerró.

