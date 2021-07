Doctor Ugarte por cambios en el plan Paso a Paso: "No hay que dramatizar"

Este viernes el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, planteó sus inquietudes por los cambios al plan Paso a Paso, sin embargo, aclaró que "no hay que dramatizar".

El médico señaló en Meganoticias Conecta que “puede ser positivo, por una parte, que dé señales para que la gente que no se ha vacunado, se vacune en la medida que eso le va a permitir realizar más actividades. Reforzar la actividad educativa también es positiva”.

Preocupaciones

“La parte que a los profesionales de la salud nos genera un poco más de inquietud es si estamos lo suficientemente consolidados para dar este paso. Quizá hubiera sido necesario esperar algunas semanas”, planteó.

Asimismo, indicó que “el segundo punto es el nivel de fiscalización. Cómo vamos a saber si las personas que están adentro de un restaurante, si efectivamente todos tiene su Pase de Movilidad. Ese es un punto delicado que es importante ver”.

“El tercer elemento que genera un poco de inquietud es el tema de tener clases presenciales, incluso en cuarentena. Eso muchos profesionales de la salud lo vemos con un poco de inquietud”, sostuvo.

"No hay que dramatizar"

Sin embargo, a su juicio “no hay que dramatizar, no es un plan como para asustarse, es una evolución del plan que se ha tenido”.

En esa línea, manifestó que “Chile lo que está haciendo es dar algunas libertades que favorecen la vacunación, lo que no hay que tomar dramáticamente. Si esto se asocia con una buena vigilancia de fronteras, puede permitir que volvamos un poco a la actividad, con prudencia, y a la vez que la variante delta no circule tan rápidamente en nuestro territorio. Ahí está la clave, o sea, evitar que se propague rápidamente la variante delta y eso quizá nos puede permitir un poco más de movilidad. Puede que no sea malo el resultado, pero no se pueden las dos cosas, fronteras abiertas y mayor circulación”.

En cuanto al momento en que se anunciaron los cambios, dijo que “hubiera preferido unas dos semanas más, pero reconozco que yo tengo un sesgo. Lo que pasa es que yo trabajo atendiendo enfermos con Covid y que están graves, entonces reconozco que hay otros puntos de vista, están los pequeños empresarios que tienen sus locales, están las familias que tienen a los hijos en la casa y que quieren mandarlos a clases. Hay diferentes puntos de vista, pero desde el punto de vista de quienes trabajamos en salud trabajando atendiendo enfermos, nos hubiera gustado un par de semanas más”.

“Hubiéramos preferido tener más vacunación y que ya se hubiera resuelto la posibilidad de administrar un refuerzo o tercera dosis a la población, pero entendemos que hay muchos más actores y opiniones y la resolución no solo considera los aspectos sanitarios, sino que hay otros a considerar”, concluyó.

