Experto advierte por transmisión comunitaria de la variante Delta: "Es extremadamente grave"

Las negligencias vinculadas a la transgresión de los protocolos de ingreso al país por parte de las personas contagiadas con la variante Delta se instaló como la polémica más relevante en el contexto de la pandemia en Chile, considerando que existe por ahora una tendencia a la baja de los contagios.

La situación fue analizada por Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, quien planteó la responsabilidad que tiene el ministerio de Salud.

“Una cuarentena que no es supervisada no es cuarentena, no se puede apelar a la buena voluntad, más considerando la capacidad fiscalizadora que tiene el Gobierno. Son bien increíbles las explicaciones de la autoridad y que no se cambien los protocolos”, dijo respecto a las recientes declaraciones realizadas tanto por el ministro Enrique Paris como la subsecretaria Paula Daza.

“Habiendo dos eventos de transgresiones evidentes de los protocolos, pareciera que se está esperando que haya transmisión comunitaria de variante Delta, como si fuera inevitable. No es inevitable que ingrese al país una variante que se empieza a transmitir de manera descontrolada. Si eso ocurre, ha sido una mala gestión de las autoridades sanitarias, echarle la culpa a la gente es echarle la culpa al empedrado y no hacerse cargo de cuál es el rol de la autoridad sanitaria en el contexto de una pandemia”, puntualizó.

Trazabilidad débil

El doctor en Salud Pública se refirió además a los problemas de trazabilidad que ha tenido el Minsal durante la pandemia, lo que considera una situación preocupante frente a un ingreso masivo de la variante Delta.

“En el contexto en el que estamos, de tres mil casos diarios, con ingreso de variantes y una trazabilidad tardía, es la receta perfecta para el desastre”, expuso.

“Por su suerte estamos a la baja con los casos, pero que se genere transmisión comunitaria de la variante Delta va a cambiar dramáticamente nuestro escenario epidemiológico y podríamos tener un nuevo brote, es extremadamente grave lo que está sucediendo”, sentenció.

