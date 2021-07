Mesa de la Convención fiscalizará que el Gobierno solucione problemas técnicos para sesionar

¿Qué pasó?

Luego de que la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional fuera suspendida por no cumplir con las condiciones técnicas y sanitarias, el Gobierno se comprometió con la mesa directiva del órgano a solucionar los problemas.

En ese escenario, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, junto al vicepresidente, Jaime Bassa, durante la tarde de este martes llegarán hasta el exCongreso para fiscalizar que se cumplan con las condiciones para poder sesionar.

¿Qué dijo Loncon?

"Nosotros pedimos garantías para comenzar mañana porque no podemos estar en la misma situación de llegar mañana y que aquí no esté andando el edificio con todo lo que se requiere. El Gobierno dice que ellos están dispuestos a resolver los problemas presentados y nosotros vamos a venir (mañana)", afirmó la presidenta del órgano.

"Necesitamos tener la seguridad de que todos los convencionales no tenemos problemas con el Covid y acá se va a instalar un sistema para ver esa situación. También se van a habilitar los espacios, las cuatro salas, más las oficinas y las papelerías. Entonces nosotros vamos a venir para hacer el checklist para ver si eso está y con eso podemos ya empezar a trabajar", agregó.

En ese sentido, recalcó que el Gobierno les aseguró que "mañana cumplían con todo, entonces nosotros necesitamos venir a revisar la situación para dar cuenta que eso es verdad".

Pasos a seguir

Bassa detalló que: "Nosotros hicimos un listado de exigencias al Ejecutivo, el subsecretario (Pavez) se comprometió a cumplir con todas las exigencias que nosotros como mesa formulamos y esas se van a implementar durante el día de mañana".

"Durante la tarde de mañana martes vamos a venir a evaluar y fiscalizar que el Gobierno cumpla con la palabra que ha empeñado. Mientras tanto durante la mañana vamos a iniciar los procesos de acreditación digital de las y los constituyentes", añadió.

"No va a haber sesión durante la mañana. En principio vamos a sesionar el miércoles, pero con la presidenta lo vamos a evaluar el martes, porque no podemos volver a exponer al país a un bochorno como este", aseguró.

¿Cuáles eran las condiciones de la Convención?

El vicepresidente detalló que: "Es importante que tengamos consciencia de cuál es la profundidad del problema que tuvimos hoy. En primer lugar, no habían condiciones suficientes para que pudiéramos funcionar; en segundo lugar, no había condiciones de conectividad telemática suficiente para que pudiéramos sesionar en diferentes salas; pero además todo el soporte administrativo que está vinculado al proceso de generación de normas jurídicas estaba en el aire. No había oficinas siquiera para el personal administrativo que apoya la labor de quienes generan normas jurídicas".

"No funcionaban los micrófonos, no estaban habilitados los sistemas de acreditación digital, no había alcohol gel en las oficinas, no había una serie de disposiciones sanitarias para que el proceso constituyente operara", agregó.

