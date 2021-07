Constituyentes adelantan su votación para la presidencia de la Convención

Una de las primeras labores de los 155 constituyentes para este domingo será elegir al presidente y vicepresidente de la Convención.

En las horas previas a la ceremonia inaugural, algunos de los integrantes de la instancia adelantaron cómo votarán.

Teresa Marinovic

“Yo no soy una buena carta, mi nombre no genera consenso me tinca, algo me hace intuirlo”, manifestó a Meganoticias.

“Yo votaría por cualquiera, es momento de dar una señal de unidad, votaría por quién sea”, agregó.

Marcela Cubillos

“Lo que me importa es que quien presida sea alguien respete la legalidad de este proceso y de garantías a los 155 constituyentes”, dijo la exministra de Educación.

Ignacio Achurra

El actor y director de teatro confirmó que la lista Apruebo Dignidad apoyará el nombre de Elisa Loncon para la presidencia: “Nosotros nos sumamos a apoyarla que fue levantada por un grupo de constituyentes mapuche”.

Para vicepresidente, en tanto, apoyará a Jaime Bassa: “Es un abogado constitucionalista del puerto de Valparaíso que lleva años trabajando con las organizaciones sociales”.

“Creemos que esa dupla haría un gran trabajo en la mesa”, expuso.

Constanza Hube

“Claramente las que están sonando son más mujeres ue hombres, vamos a ver cómo se desarrolla. Lo importante es que sea una persona que se la juegue por respetar las reglas”, dijo.

Patricio Fernández

“En un comienzo me llamó Elisa Loncon, me pareció una buena idea y la apoyé, pero aquí pueda que haya más de una vuelta”, aseguró.

Benito Baranda

Apoyará a Patricia Politzer: “Somos parte de un mismo colectivo, es una persona que nos puede ayudar a dialogar, a ponernos de acuerdo en el reglamente y construir esto”.

Cristina Dorador

“Las mujeres hemos sido históricamente invisibilizadas y ocupado pocos espacios en política y en mi campo, la ciencia, esta es una oportunidad de demostrar este nuevo Chile que se levante desde la transformación”, dijo la científica que suena como una de las candidatas.

Patricia Politzer

“Quién sea el presidente o presidenta dependerá de la mayoría que se cree, pero lo importante el día de hoy es esta fiesta de la democracia de la que todos seamos parte, eso es lo relevante”.

