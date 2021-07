Sepúlveda por fiesta en Bellavista: "Las sanciones no existen y la gente hace lo que quiere"

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, mostró su disconformidad con la fiesta masiva que se registró la noche de este viernes en el barrio Bellavista y que fue captada con diversas cámaras de celulares.

Según informó Carabineros, se habría tratado de una "actividad improvisada", la cual dejó tan solo tres personas detenidas.

“Las fiestas son focos de contagio”

El conductor comenzó diciendo que “estoy impresionado. No puedo creer la cantidad de gente que había ahí. No hay distancia física, cero respeto por el protocolo y la distancia social... Todos tenemos ganas de celebrar y más tras el partido de ayer, que lo teníamos en la mano... Eso es una locura, es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer”.

Añadió que “a los que están ahí no les importó nada. Ni el Covid ni la variante delta. Y después dicen que son peligrosos los gimnasios o los restaurantes”.

No se quedó ahí y fue más directo: “En Meganoticias.cl leo que el Tribunal Constitucional derriba la sanción penal a infracciones sanitarias. Habla que ‘constitucionalmente es defectuoso’. O sea, no se puede sancionar a los porfiados”.

Además, expuso que “las fiestas masivas no pueden existir porque son fuentes de contagio. Hace cuánto que no se fiscalizan los toques de queda. A la PDI ya le da lo mismo esto. Ya no hay fiscalización, no se pierde tiempo en eso”.

Para cerrar, sentenció que “como las sanciones no existen y la fiscalización no es permanente, la gente hace lo que quiere. No nos engrupamos más”.

