Durante la noche del viernes diversos usuarios de redes sociales denunciaron la que sería una supuesta fiesta masiva en plena calle Pío Nono del Barrio Bellavista.

Según los registros se puede apreciar una gran cantidad de personas en la calle que divide las comunas de Recoleta y Providencia, quienes no respetan las normas de distanciamiento social y uso de mascarillas impuestas por el coronavirus.

Tanto Recoleta como Providencia se encuentran en la Fase 2 del Plan Paso a Paso, por lo que bares y pubs tienen permitida la atención de público en terrazas dentro del horario permitido por la autoridad sanitaria.

Sin embargo, las supuesta masiva "celebración" se registró incluso pasadas las 22:00 horas, momento en el que comienza a regir el toque de queda en todo el territorio nacional.

La situación es lamentable al considerar la llegada de la variante Delta del Covid-19 al país, mutación del virus que es mucho más contagiosa y de la que aún no se sabe el porcentaje de protección que tienen las vacunas en ella.

¿Creen que solo ustedes están aburridos de las restricciones? Ignorantes, inconscientes, irresponsables, etc, etc, etc.



Ojalá las consecuencias de esto las pagarán ellos solos, pero no, no es así.#Bellavista pic.twitter.com/rQW3JIdZxW