"Actividad improvisada": fiesta masiva en el Barrio Bellavista deja solo 3 personas detenidas

La noche del viernes se conocieron registros de una masiva fiesta en el Barrio Bellavista, hecho que según lo informado por Carabineros se habría tratado de una "actividad improvisada", la cual dejó tan solo tres personas detenidas.

Según explicó el capitán Miguel Jiménez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte, la "celebración" se desató luego de que dos sujetos "obtuvieron un parlante y pusieron música" en plena calle Pío Nono, en el límite de Recoleta y Providencia.

Esa situación provocó que los transeúntes que circulaban por el sector se fueran "acoplando a esta actividad", generando la gran aglomeración que se puede ver en los registros de redes sociales.

Esto provocó que se cortara el tránsito y se solicitara la presencia de personal de Control de Orden Público de Carabineros, a pesar de no ser necesaria su actuación. Con la intervención de la policía uniformada las personas reunidas en el lugar escaparon en dirección al norte, por lo que de momento solo se ha detenido a tres personas por infringir el toque de queda.

"Estas personas iban con vasos de bebidas alcohólicas al momento de huir y fueron detenidas en el lugar. Se les practicó el control de identidad y no tenían ningún permiso correspondiente para transitar en ese horario (toque de queda)", dijo el capitán Jiménez.

Al encontrarse en la Fase 2 del Plan Paso a Paso, tanto Recoleta como Providencia tienen permitido el funcionamiento de bares y pubs con atención de público en exteriores y en los horarios permitidos.

Pese a esto, ya la semana pasada se registró una situación de similares características en la Plaza Mori, a tan solo una cuadra de la masiva "celebración" de este viernes recién pasado.

"Entiendo que por el encuentro deportivo generó una mayor concentración de personas en el horario en que se produjo esta actividad, no obstante ello, se van a tomar los resguardos y se van a reforzar los servicios en el horario en que están ocurriendo estos hechos en la vía pública", informó el capitán Jiménez.

En los registros que se pueden encontrar en redes sociales se aprecia una gran cantidad de personas bailando en calle Pío Nono con música a alto volumen y sin respetar las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus como el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

¿Creen que solo ustedes están aburridos de las restricciones? Ignorantes, inconscientes, irresponsables, etc, etc, etc.



Ojalá las consecuencias de esto las pagarán ellos solos, pero no, no es así.#Bellavista pic.twitter.com/rQW3JIdZxW