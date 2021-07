Delincuente engaña a adulto mayor de 82 años y le roba su dinero tras ofrecerle ayuda

¿Qué pasó?

El pasado jueves, un hombre de 82 años sufrió el robo del dinero de parte de su jubilación y trabajo, cuando se encontraba sacando la basura en el límite entre Santiago y Quinta Normal.

La situación ocurrió en Matucana con Martínez de Rosas, donde un sujeto se acercó al adulto mayor, llamado Jorge Rojas, para ofrecerle ayuda luego de que algo le cayera en su ropa.

El hecho

"Se supone que le cayó un plátano y la persona lo estaba limpiando", contó la nieta de Jorge, Constanza Ledezma.

El delincuente se acercó caracterizado como un trabajador del comercio de la zona, donde hay muchas ferreterías.

Fue en ese contexto que lo comienza a limpiar, le saca la billetera del bolsillo, sustrae cerca de $150 mil, y devuelve la billetera.

El adulto mayor no se dio cuenta de esta situación hasta que llegó a su casa, mientras que los vecinos del sector se percataron gracias a las cámaras de seguridad, pero al momento de salir en ayuda el delincuente ya había desaparecido.

¿Qué dijo el afectado?

Jorge Rojas contó que el sujeto "se acercó y me dijo 'de arriba le tiraron la comida, porque hay un balcón. Venga para acá, yo lo limpio'".

"Me estaba llevando a un auto más atrás y yo no quise ir, y acto seguido sacó un paño desechable y me empezó a limpiar", relató.

Además, aseguró que el dinero era el que tenía para pasar este mes, correspondiente a parte de su jubilación y a un trabajo que realizó haciendo fletes.

En tanto, su nieta manifestó que: "Se sintió triste, abrumado, eran 150 lucas que él se había ganado. Tiene más de 80 años, le costó tanto ganarse esa platita y la perdió".