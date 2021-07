Fabiola Campillai tras reunión con Carabineros: "El que no haya justicia es terrible"

Fabiola Campillai, quien perdió su visión por el accionar de Carabineros durante el estallido social de octubre de 2019, se reunió este viernes con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para pedir acciones de parte de la institución y colaborar efectivamente con la investigación de su caso.

La afectada acudió compañía de su abogada y el diputado socialista, Leonardo Soto, con el objetivo de hacer presente también la ausencia de sanciones administrativas contra todos los responsables en su caso.

“Lo que queremos es justicia, aquí no hay apoyo, no hay nada, lo único que esperamos es que ustedes, la gente, la prensa nos siga apoyando porque sin ustedes no vamos a poder tener justicia, y en estos momentos la vemos muy lejana”, afirmó Campillai tras la reunión.

Cabe recordar que Fabiola Campillai resultó con la pérdida total de su visión luego de ser impactada por una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo en noviembre de 2019. Por el hecho se indaga al ex oficial de Carabineros, Patricio Maturana.

Además Campillai señaló que “hay cosas que a uno le dan mucha pena y el que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante no solo por nosotros sino por todas las personas que han sido dañadas por este Gobierno”.

“El principal culpable de todo esto es el Presidente, él es un asesino, es el que manda a su gente a disparar como su fuésemos delincuentes, él declaró una guerra que solo existe en su mente”, enfatizó la mujer, según consigna ADN Radio.

El caso

El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2019 cuando, cerca de las 20:30 horas Campillai, acompañada de su hermana Ana María, se dirigía al paradero 6 de Av. Portales Oriente, en San Bernardo, donde esperaría un bus de acercamiento para dirigirse hacia su trabajo.

Según los antecedentes, en el trayecto, cuando ambas ingresaron a la intersección de las calles Ángel Guido con Fermín Vivaceta y sin previo aviso, un funcionario policial –que se encontraba en dicho lugar por un procedimiento llevado a cabo en el contexto de las protestas sociales que se desarrollaban en el sector de Cinco Pinos– habría dirigido su carabina lanzagases hacia la víctima, efectuando un disparo que dio en la frente de Campillai, la que resultó con heridas de gravedad, terminando con la pérdida completa de su visión.

