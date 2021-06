Daniel Stingo y redacción de la nueva Constitución: "No creo en lo refundacional"

¿Qué pasó?

A una semana de que se lleve a cabo la primera sesión de la Convención Constitucional, el próximo domingo 4 de julio, varios de sus integrantes han entrado de lleno al debate sobre los contenidos que debería recoger la nueva Carta Magna.

Dentro de ellos se encuentra Daniel Stingo, constituyente que alcanzó la primera mayoría nacional con más de 100 mil votos en el Distrito 8, quien aseguró que el nuevo texto no debe "partir de cero" y que esta debe recoger "lo mejor" de constituciones pasadas y la experiencia internacional.

"No creo en lo refundacional"

"Creo que todas las constituciones van a ser un insumo. La del 80 también. Creo que hay que recoger de todas. Es más, de la italiana, de la portuguesa... Hay que usar lo mejor de cada una", aseguró Stingo en una entrevista con Emol TV.

Para el abogado la aplastante victoria del "Apruebo" en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 demostró que "hay una gran cantidad de chilenos y chilenas que quiere cambios profundos". A pesar de esto, Stingo descartó realizar un borrón y cuenta nueva. "No creo que lo refundacional. Creo que Chile continúa, el Estado es permanente", dijo.

Respecto al proceso señaló que "hay un temor a que algo huela mal. Y creo que no es así. Hay como ganas de hacer cosas y profundizar cambios que son los que la gente nos pidió a los constituyentes elegidos. Más que eso no es".

"Si tienes que la gran mayoría de los constituyentes elegidos son de izquierda, son independientes, y la derecha ni siquiera juntó el tercio, entonces la gente quiere cambios. Yo no veo sectarismos. Esto no va a ser sin, va a ser con (la derecha)", agregó.

Las propuestas de Stingo

Dentro de las propuestas para la nueva Constitución del representante por Estación Central, Cerrillos, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Colina y Tiltil, destacan las que apuntan a una mejor "Democracia Representativa" y a garantizar los "Derechos Básicos Sociales".

Dentro de las propuestas se considera la iniciativa popular de ley o plebiscitos revocatorios de ley. "Eso es Democracia más directa. Y no alteran el gobierno de nadie... Creo que son buenas porque la gente no puede quedarse en votar cada cuatro años", explicó.

Respecto a los derechos sociales descartó que su propuesta busque el estatismo o la nacionalización. "A mí no me interesa que el Estado se haga cargo de todo. No hablamos de Cuba... Sino que el Estado se haga cargo de los mínimos", señaló.

"Mi modelo y los que están conmigo es Europa. No es más que eso. Los derechos sociales garantizados por el Estado no es más que eso. Nadie quiere privatizar cosas", agregó.



