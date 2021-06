TECHO lanza campaña "Chile Comparte 2021": Busca financiar viviendas, alimento y calefacción

¿Qué pasó?

En una cocina comunitaria del campamento Milla Antü de Puente Alto, TECHO-Chile lanzó por segundo año consecutivo su campaña "Chile Comparte", que busca ir en ayuda de las personas que se han visto golpeada a raíz de la pandemia del coronavirus.

En específico, la iniciativa pretende financiar al menos mil viviendas básicas, además de la reparación y mejoras de viviendas para enfrentar el invierno; más de 12 mil recargas de gas para calefacción y cocinas, y apoyar a las más de 100 cocinas comunitarias que son apoyadas por la fundación.

La campaña

El Catastro de Campamentos 2021 de TECHO-Chile y Fundación Vivienda, reveló que hoy más de 81 mil familias viven en cerca de mil campamentos en todo Chile. Esta corresponde a la cifra más alta desde 1996.

Es en este escenario, y en medio de la crisis sanitaria y recién iniciado el invierno, que la fundación realizó esta iniciativa, enfatizando que es necesario multiplicar los esfuerzos para apoyar a las familias vulnerables.

La campaña nació en mayo de 2020 liderada por Elizabeth Pérez, dirigenta del campamento Milla Antü, y funciona los siete días a la semana, alimentando a miles de familias, a través de la entrega de más de 420 raciones de comida diarias.

Hasta el momento, diferentes empresas se han sumado a la campaña, mientras que la fundación hace un llamado a todas las organizaciones que quieran aportar a hacerse parte de la iniciativa.

"Los campamentos son los más expuestos"

"En tiempos tan difíciles como los que estamos, los campamentos somos los que estamos más expuestos a la pandemia y pasamos más necesidades. Gracias a esta ayuda y las donaciones podemos tener las ollas funcionando y resguardarnos más del frío en este invierno", expresó Elizabeth Pérez.

Héctor Guarda, capellán de TECHO-Chile, señaló que: "No es aceptable que miles de familias no tengan agua, no tengan baño, no tengan luz. Nos hablan de una herida que como sociedad chilena nos debe interpelar, a todos y todas. Por esta razón este año volvemos a hacer un llamado a todos quienes quieran apoyar a las familias más vulnerables en esta emergencia, porque las familias no pueden esperar".

Recargas de gas

Debido a la llegada del invierno, TECHO-Chile junto a Abastible son parte de la iniciativa "Chile Comparte Calor", donde la empresa se comprometió a la donación inicial de recargas de gas para 4.500 familias vulnerables.

Además, la campaña busca recaudar recursos que permitan llevar 12 mil recargas de gas para calefacción y cocinas comunitarias.

"Por segundo año consecutivo, estamos muy orgullosos de ser parte de esta alianza con TECHO que nos permite apoyar a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, especialmente niños, adultos mayores y familias que viven en campamentos que están siendo afectados", indicó Julio Vidal, gerente de Sostenibilidad de Abastible.

¿Cómo aportar con la campaña?

Las donaciones se pueden realizar directamente en la página web www.chilecomparte2021.cl, donde las personas podrán seleccionar en qué prefieren que se traduzca su donación.

El dinero puede ir destinado a la iniciativa Chile Comparte Vivienda, que tiene como objetivo la reparación de vivienda o entrega de viviendas de emergencia; Chile Comparte Alimento, que busca apoyar a las cocinas comunitarias con raciones de comida; o Chile Comparte Calor, para contribuir con las recargas de gas para calefacción o cocinas.