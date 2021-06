"No queremos más toque de queda": Moreira avisa al Gobierno por nuevo estado de excepción

¿Qué pasó?

El senador Iván Moreira (UDI) aseguró que no apoyará en el Congreso una renovación del estado de excepción, proyecto que será enviado este jueves por parte del Gobierno.

¿Qué dijo Moreira?

Moreira se mostró molesto que el Ejecutivo no se haya reunido con Chile Vamos antes de anunciar el envío del proyecto: “El Gobierno no ha conversado con su propia coalición en el momento oportuno, y aun más, queremos decirle que no cuente con nosotros”.

“No queremos más restricciones, no queremos más toque de queda, queremos que los chilenos puedan normalizar su vida con auto cuidado, pero con esta manera, de más estado de excepción, no estamos de acuerdo”, expuso.

¿Qué anunció el Gobierno?

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio informó el martes: "Esta semana se va a enviar ese proyecto. Imaginemos que dicho proyecto es como una caja de herramientas, en donde hay varias cosas que se pueden hacer, pero no necesariamente uno tiene que utilizarlas. Entre ellas está, por ejemplo, el toque de queda", planteó la autoridad.

En la misma línea, sostuvo: "Obviamente, uno de los puntos que más se levantó, no era el toque de queda, era sobre todo que se tomara la circunstancia local o regional. Obviamente es distinta esta región (Magallanes), que tiene el 80% de su población objetivo vacunada con sus dos dosis, con otros lugares en donde la situación es mucho más crítica, como puede ser la Región Metropolitana".

El vocero de Gobierno afirmó que: "Esas son materias que se discuten dentro de la aplicación de este Estado de Emergencia. Lo que hace el Congreso es aprobar o no aprobar este nuevo estado, y después es la autoridad sanitaria, más la autoridad de Defensa, la que toma la decisión de si es necesario o no un toque de queda”.

“Vamos a enviar ese proyecto, pero no implica que vamos a seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho hasta ahora, porque ya estamos en otra fase distinta”, sentenció Bellolio.

