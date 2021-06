Ya van 12 detenidos en caso de secuestro y tortura en Collipulli: Último involucrado se entregó

¿Qué pasó?

Se detuvo a un nuevo involucrado en el caso de secuestro y torturas en Collipulli, Región de La Araucanía, quien voluntariamente se entregó a la justicia. Así, ya suman 12 las personas relacionadas a este hecho.

Se espera que a partir de las 12:00 horas de este lunes se lleve a cabo la audiencia de formalización, de los detenidos. En dicha instancia se conocerán los delitos imputados y la participación en los hechos de cada una de estas personas.

¿Qué dijo carabineros?

El Mayor Erich Anfossy, de la Segunda Comisaría de Collipulli, informó que "hoy, pasada la medianoche, se presentó en esta unidad un hombre adulto, de 31 años, con la intención de entregarse a la justicia, indicando que mantenía una orden de detención en su contra, por lo que se consulta en nuestro sistema, no registrando orden vigente alguna".

La autoridad añadió que se tomó "contacto con el Fiscal a cargo de la investigación, quien confirma la orden de detención verbal, que emana del tribunal de Garantía de Collipulli por el delito de secuestro calificado. Por lo que este es detenido, notificado de sus derechos e ingresado a la sala de imputados".

Distintas versiones

Existen distintas versiones entre las comunidades mapuche a las que pertenecen los dos hombres que robaron las armas y que fueron secuestrados. Incluso, se habla de que se podrían tomar represalias con aquellos detenidos.

Un dirigente mapuche de la Comunidad We Newen conversó con Meganoticias. Sobre este caso, aseguró que "las supuestas víctimas que hay acá no son de la comunidad. El papá de uno de ellos vive acá, pero sus hijos no son de acá. Pero ninguna de las víctimas vive acá en la comunidad We Newen".

El dirigente añadió que "nosotros no vamos a tomar represalias contra nadie, porque no hemos mandado a hacerle daño a gente de otras comunidades. Si las comunidades luchamos, lo hacemos en conjunto".

El caso

El caso se dio a conocer el pasado miércoles, luego de que una persona denunciara haber sido víctima, junto a otro hombre, de un secuestro y tortura ocurrido el pasado martes 8 de junio.

Recién el sábado 12 de junio pudo escapar aprovechando un descuido de sus captores, logrando concurrir a urgencias del hospital de dicha localidad, presentando múltiples heridas en el cuerpo.

"La razón del secuestro de estas dos personas se había derivado de la sustracción de armas y drogas que los secuestradores mantenían ocultos al interior de una comunidad", informó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

Durante la jornada del domingo las autoridades confirmaron el hallazgo de "restos óseos" que podrían corresponder al hombre de 46 años aún desaparecido y presuntamente asesinado.