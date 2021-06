Doctor denuncia haber sido drogado en restaurante de Vitacura: "Creo que nos dieron burundanga"

Un doctor y su esposa denunciaron haber sido drogados al interior de un restaurante de comida peruana en la comuna de Vitacura, sufriendo la clonación de tarjetas y la realización de una millonaria compra.

El hecho fue relatado por Germán Arancibia, médico radiólogo de profesión, quien sostuvo que tras consumir un pisco sour al interior del recinto, su señora y un amigo que lo acompañaba, perdieron completamente la conciencia, lo que derivó en el extraño suceso que ahora es investigado.

"Creo que nos dieron burundanga"

El doctor afectado relató el hecho registrado el pasado 3 de junio y en conversación con Meganoticias dijo que "pierdo absolutamente la conciencia teniendo sólo vagos recuerdos de lo que pasó después. Aparezco en mi casa sin mi celular, sin las llaves del vehículo y también con un cargo de tarjeta de 1 millón 800 mil pesos en una tarjeta de mi señora".

Sobre lo ocurrido, el facultativo denuncia que "yo como médico creo que debe haber sido escopolamina burundanga, pero eso no está confirmado. Una de las gracias o desgracias de la burundanga es que es prácticamente indetectable después de cuatro horas".

Este tipo de droga es una sustancia que provoca un efecto depresor sobre el sistema nervioso central y periférico de la persona generando mareos, cefaléa, náuseas, vómitos, visión borrosa, desorientación y pérdida de memoria.

Restaurante se defiende: "El cliente estaba muy tomado"

Ante la denuncia, el restaurante desmiente el hecho y así lo refrendó el encargado del recinto, Mártires Vidal, quien apuntó a que el cliente bebió demasiado.

"Estaba muy tomado, entre todos, entre los tres, tomaron como 8 catedrales (pisco sour), cada uno de 420 cc cada uno", indicó.

Lo que sí reconocen, y que es parte de la investigación, es que el celular del doctor fue encontrado por uno de los garzones y que no devolvió al instante, por lo que el trabajador fue desvinculado del recinto.

Barwoman: "Todos tomaron de la misma mezcla"

El tema del trago también fue abordado por Katia García, quien se desempeña como barwoman del lugar y que preparó los tragos esa jornada.

"Ese día estuvimos súper llenos y ninguno de ellos (clientes) tuvo problemas y se fueron bien de aquí. Me parece raro que solamente ellos hayan estado mal", declaró, agregando que "todos tomaron de la misma mezcla y preparación que yo hice".

Ante la situación, el restaurante emitió un comunicado donde señaló que "a pesar de las advertencias de nuestro personal, hubo un consumo desmedido de alcohol. En nuestro local, no se ha suministrado ninguna sustancia química como la denunciada y ninguna otra, careciendo la denuncia de toda veracidad".

Denuncia similar de otra clienta

Ante lo ocurrido en este restaurante peruano, el subprefecto Oscar Bacovic de la PDI indicó que "tomamos la denuncia de un hecho denunciado en redes sociales ocurrido el 3 de junio en un restaurante peruano de la comuna de Vitacura ante tal situación, tomamos contacto con la fiscalía de Las Condes coordinando una orden de investigar".

El hecho generó la reacción de Rosario Hevia, quien indicó que en diciembre del año pasado vivió una situación similar en este restaurante.

"Pedí un pisco sour catedral, me lo empiezo a tomar y llevo como medio pisco sour cuando llega mi amiga y le digo: 'sabes, que no me siento bien'. Me paro para ir al baño y me doy cuenta que en verdad estaba super mareada", aseveró, aunque no presentó denuncia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

