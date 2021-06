Estudio reafirma protección de vacuna Sinovac: inmunidad se mantiene al menos por seis meses

¿Qué pasó?

Buenas noticias para los chilenos que se han inoculado con la dosis de Sinovac, luego de que se revelaran los resultados de un estudio realizado en nuestro país acerca de dicha vacuna.

La última información que se conocía era que los anticuerpos podían durar alrededor de tres meses, pero los ensayos que se están realizando en Chile desde diciembre del año pasado reafirman la protección de la vacuna Coronavac en por lo menos seis meses desde que se es inoculado.

¿Cuánto duran los anticuerpos?

En Chile se han recibido 18 millones de dosis de Coronavac, convirtiéndose en la formulación más utilizada en nuestro país. Sin embargo, existían dudas sobre su efectividad a largo plazo, las que han quedado respondidas con este nuevo estudio.

El director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII) y académico de la Universidad Católica, Dr. Alexis Kalergis, señaló: “Hemos llegado como parte de este estudio al sexto mes de seguimiento de las personas que recibieron la vacuna”.

“Observamos en la mayoría de las personas vacunadas, en los seis meses, que los anticuerpos mantienen su capacidad neutralizante”, agregó el experto.

Según los resultados, dos de cada tres vacunados presentan anticuerpos neutralizantes en la sangre, es decir, que impiden la infección, reflejando una respuesta inmune duradera.

¿Qué pasa con aquellos que no desarrollaron anticuerpos?

En cuanto a qué sucede con el 33% que no desarrolló los anticuerpos, la Dra. Susan Bueno, directora científica del Estudio Sinovac en Chile, llama a la calma. “No quiere decir que los que no lo detectan, no lo tengan”, asegura.

“¿Cómo funciona la inmunidad? Básicamente cuando uno se infecta o se vacuna, se produce un aumento de la respuesta inmune que es detectable. Pero las células del sistema inmune que producen los anticuerpos y también las que eliminan las células infectadas, se empiezan a distribuir en los tejidos”, comentó la doctora.

Estas células son como “soldados de inteligencia”, que memorizan al enemigo y cuando lo detectan, fabrican rápidamente nuevos anticuerpos.

En esa misma línea, la directora médica del Estudio Sinovac en Chile, Dra. Katia Abarca, afirmó: “No ha habido ningún evento serio relacionado a la vacuna. No ha habido eventos trombóticos, anafilaxia, miocarditis, ni ninguno de los eventos que se han conocido en relación al uso de otras vacunas”.

De acuerdo al equipo científico de la Universidad Católica, el laboratorio Sinovac ya tiene casi lista una vacuna adaptada a la variante de Brasil. Es muy posible que en el mediano plazo exista una tercera dosis para reforzar la protección.

¿Qué pasa con los niños?

Este mismo equipo está preparando un nuevo ensayo, esta vez en niños. Es por eso que están buscando a voluntarios entre 3 y 13 años que quieran participar.

Al respecto, el rector de la Universidad Católica, Dr. Ignacio Sánchez, comentó: “Estamos preparados para idealmente comenzar el protocolo en el mes de agosto, tener algunos resultados en octubre o noviembre. Lo ideal sería una vacunación en el verano de la población pediátrica”.

El estudio volverá a revisar esta protección para cuando se cumpla un año de la primera inyección.

