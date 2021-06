Hija de Nelson Acosta responde a Karina Oliva: "Lávese la boca antes de hablar mal de mi padre"

¿Qué pasó?

Polémica causaron las declaraciones de Karina Oliva luego de su derrota ante Claudio Orrego en la elección de gobernadores regionales del pasado domingo. Oliva utilizó las figuras de Marcelo Bielsa y Nelson Acosta para explicar sus estrategias de campaña.

"Lávese la boca antes de hablar de mi padre"

"Hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta. Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción", escribió Oliva el día lunes en Twitter.

El comentario de la representante del Frente Amplio no cayó nada bien entre los hinchas y la familia de Acosta, siendo la hija del exseleccionador nacional quien salió a "encarar" a Oliva.

"Lávese la boca antes de hablar mal de mi padre que surgió, por su propio esfuerzo, de un pueblo pequeño y llegó a ser medallista olímpico. Se sacó la mugre toda su vida y logró todo lo que aquí han dicho sin los humos en la cabeza que tienes con no sé qué logros. Mala clase", dijo Silvana Acosta.

"Me refería a un tipo de juego"

Tras la polémica Oliva salió a explicar sus dichos en un programa de La Red, en el que ofreció disculpas a la familia de Acosta y declaró la comparación era en base al estilo de juego.

"Quiero ofrecerle disculpas a la familia si se sintió agredida porque en ningún caso es eso, es más en ninguna parte digo quién es mejor o peor... En ningún momento he dicho que él (Acosta) es alguien que ha fracasado o que es malo, en ningún caso", dijo.

La excandidata aseguró además que este tipo de polémicas "es uno de los problemas de la sociedad, lo que a nosotros nos gusta puede ser lo bueno y lo que no nos gusta es lo malo y no necesariamente es así. Yo me refería específicamente a un tipo de juego, hablaba de estrategia y que en este caso, son diferentes".

