Daniel Jadue pedirá estatuto de garantía a la DC y al Ejército de ser elegido presidente

El precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, aseguró que de ser elegido Presidente de la República pedirá un estatuto de garantía a la Democracia Cristiana (DC) y al Ejército para que nunca más se pongan "a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno".

Los dichos del actual alcalde de Recoleta se dieron en medio de su programa semanal de Facebook "Sin Maquillaje" tras ser consultado si es que el caso de ser electo firmaría un pacto de garantías democráticas como tuvo que hacer Salvador Allende en 1970 por imposición de la DC.

"No... Yo voy a pedir un estatuto de garantía a la DC y a los militares. Creo que todo Chile está esperando que todos los partidos de Chile y su Ejército se comprometan a nunca más ponerse a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno, porque eso es alta traición, es traición a la patria", fue la tajante respuesta de Jadue.

"Me voy a comprometer con el Ejército a algo súper relevante: nunca más hacer lo que ha hecho la derecha y el centro chileno, de pedirle al Ejército que cuando no somos capaces de resolver los problemas políticos dentro del sistema político les decimos que salgan a masacrar a nuestro pueblo, porque eso no es aceptable", añadió el abanderado del PC.

Los dichos de Jadue desataron la molestia inmediata de varios personeros de la DC, quienes no dudaron de tildarlo de "tipo desquiciado" y cuestionarlo por defender dictaduras comunistas en otras partes del mundo.

"El mismo que le pidió a la DC apoyo en Recoleta, el que ha salido a defender dictaduras que persiguen opositores, el del partido que votó en contra del proceso constituyente y ahora quiere cambiar las reglas del juego; le quiere venir a pedir garantías a la DC. Tipo desquiciado", señaló en Twitter el diputado Matías Walker.



"Indignante altura moral y democrática que se autoasigna Jadue. Oportunismo político para solicitar garantías al Partido Demócrata Cristiano. Por qué no dijo nada cuando lo apoyamos en campañas pasadas y fuimos parte del mismo Gobierno o cuando nos omitimos para que PC llegara al Congreso", dijo por su parte la senadora Ximena Rincón.

Indignante altura moral y democrática que se auto asigna Jadue.

"Con Ministros, Embajadores en el Gobierno e inclusión en listas Parlamentarias u Omisión para blindarlos electoralmente durante estos 30 años y ahora el Partido Comunista pide garantías", fue la crítica del diputado Gabriel Silber.

Por su parte, su compañero de fórmula en las primarias presidenciales, el diputado Gabriel Boric (CS), decidió desmarcarse de la petición al considerar que no está de acuerdo con abrir un espacio de deliberación para las Fuerzas Armadas.

"Las Fuerzas Armadas tienen el deber de responder al poder civil y de no ser deliberantes, por lo tanto, no comparto la idea de solicitarles que suscriban un compromiso porque sería abrir un espacio de deliberación a estas mismas instituciones", dijo a Radio Bio Bio.

