Yasna Provoste y candidatura presidencial: "Estoy disponible para las tareas que se requieran"

En vuelco respecto al suspenso con que Yasna Provoste (DC) ha manejado su futuro político, la presidenta del Senado dejó en claro durante el sábado que no descarta lanzar una eventual candidatura presidencial.

En entrevista con CNN Chile, la senadora por Atacama aseguro estar dispuesta a cumplir con las tareas que le indique su sector político, esto en el contexto de la fallida primaria presidencial de la ex Concertación y el avance en las encuestas que ha anotado su figura en las últimas semanas.

"Estoy disponible para las tareas que se requieran"

Si bien Provoste no descartó la idea de una candidatura presidencial, fue enfática en señalar que hoy sus prioridades son el trabajo que realiza desde la presidencia de la cámara alta, entre estos el liderazgo que tuvo en la agenda de mínimos comunes y las negociaciones con el Gobierno.

"Nosotros no estamos hoy ni siquiera en un proceso de reflexión, estamos llevando adelante lo que nos han mandatado nuestros colegas de oposición... Yo no tengo decisiones pendientes, yo soy presidenta del Senado", dijo.

Tras esto, la parlamentaria fue clara y sostuvo que "Yo voy a estar siempre disponible para lo que el partido así defina, pero sobre todo lo que la oposición requiera, y el requerimiento de la oposición es lo que me ha puesto hoy en esta tarea de poder presidir el Senado".

"Estoy disponible para las tareas que se requieran", señaló Provoste no descartando una candidatura presidencial, pero añadió eso sí que "no soy de las personas que estoy desarrollando una tarea y colocando el ojo en otra cosa", en referencia a que está enfocada en su trabajo en el Senado y no en un carrera a La Moneda.

Según la última encuesta Cadem, Provoste se posiciona en un virtual "triple empate" junto a los candidatos de del PC, Daniel Jadue, y de la UDI, Joaquín Lavín.

