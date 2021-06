Padre de Johanna Hernández tras cobros del IFE: "Me ha llamado, pero yo no le contesto"

Hace pocas horas se conoció que Johanna Hernández, condenada por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas en 2019, está cobrando bonos IFE mientras se encuentra en la cárcel.

Esta situación provocó la indignación de la familia del docente, que reaccionó durante este sábado exigiendo una explicación.

Leandro, hermano de Nibaldo, se pronunció sobre este tema y sostuvo que "ella, aparte de estar condenada, sigue haciendo daño, ahora saca dinero".

¿Qué dijo el padre de Johanna?

Mientras tanto, Juan Hernández, padre de Johanna, tuvo unas palabras para su hija y aseguró que ella ha intentado contactarlo desde el interior de la cárcel.

En paralelo, el hombre le entregó todo su apoyo a la familia del profesor, aclarando que el daño que les hizo Johanna "es muy grande".

"Me ha llamado por Whatsapp, pero yo no le contesto. No quiero saber nada de ella. Es muy grande el daño que nos hizo a todos, a toda la familia y a la familia de Nibaldo también", confirmó.

Asimismo, aclaró que "está bien lo que está haciendo la familia, hay que seguir luchando y apurar la ley Nibaldo que vamos para los tres años y no pasa nada".

Cabe señalar que, según informó el diario La Estrella de Valparaíso, "entre julio de 2020 hasta el pasado 8 de junio la autora del crimen ha recibido en total 1.305.000 pesos en bonos. Todo esto gracias al registro social de hogares, donde ella figura como titular".

