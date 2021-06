Delgado: Sería sensato avanzar en vacunación de jóvenes para terminar con el toque de queda

Este viernes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó en Meganoticias Conecta el avance del proceso de vacunación en Chile, destacando la importancia de que el segmento joven de la población se vacune, de cara a una posible liberación de ciertas medidas restrictivas de desplazamiento en los próximos meses.

Consultado directamente sobre si el levantamiento del toque de queda está condicionado al estado de vacunación de los más jóvenes, Delgado declinó en ser categórico, aunque confirmó ser de esa idea.

"Yo creo que debiese, eso va a ser parte del debate que vamos a tener de aquí al 30 de junio. Yo en lo personal creo que deberíamos tener una caja de herramientas, para el segundo semestre, vale decir que se pueda extender el Estado de Excepción, pero no necesariamente utilizar todas las herramientas como se han utilizado el primer semestre", sostuvo el titular de Interior.

Tras esto, manifestó que "debiésemos avanzar en los próximos meses, con la vacunación ya total ojalá de los grupos etarios que faltan, los rezagados también y vamos a avanzar también en niños menores de edad, y eso nos debiese dar garantías para poder avanzar con un Estado de Excepción, pero obviamente menos restrictivo y teniendo herramientas para utilizarlas cuando sea necesario en las regiones o comunas que sea necesario hacerlo con un acuerdo político amplio".

Sostuvo además que "si el toque de queda se va a eliminar y con eso vamos a tener que dar apertura a los bares, restaurantes, pub, la vida nocturna. Bueno, quienes más utilizan ese tipo de recintos son personas que aún no se vacunan del todo, por lo tanto creo que sería sensato avanzar rápidamente en la vacunación, para poder liberar ese horario y así poder tener más tranquilidad para las personas que asistan, y el que trabaja también".

Por lo mismo, Delgado llamó a la reflexión con respecto a las voces que solicitan el fin del toque de queda, criticando su efectividad.

"Mucho se habla de 'bueno, terminemos con el toque de queda'. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a salir a celebrar el fin del toque de queda? ¿Quiénes van a ser los primeros que van a aprovechar el fin del toque de queda? Justamente los más jóvenes que todavía no se vacunan", planteó.

Bonos "condicionados"

También se refirió a la idea planteada por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien señaló que la entrega de beneficios estatales podría estar condicionada al estado de vacunación del individuo.

"Lo que pasa es que ahí entramos en el debate de qué tanto el Estado puede obligar a una persona, por ejemplo a vacunarse, uno debiese suponer de que las vacunas que han llegado a Chile, con los esfuerzos que ha hecho Chile al respecto, debiesen ser valorados por todos", expresó el ministro.

En esta línea, agregó que "hay gente que a lo mejor no lo valora, por distintas circunstancias, a veces es gente que por dejación no se ha vacunado, pero hay gente también que por motivos más bien ideológicos no lo hace, forzar a todo el mundo creo que puede ser complejo desde el punto de vista de las libertades individuales".

Sanciones

En paralelo, el titular de la cartera destacó la importancia de establecer el foco en las sanciones a los que incumplen, como por ejemplo a través de trabajo comunitario, algo en lo que, según dijo, se ha avanzado más lento de lo que quisieran.

"En algunos casos también que las personas (que incumplen medidas) pierdan algunos beneficios también sería importante desde el punto de vista de la responsabilidad", sostuvo.

Ver cobertura completa

Todo sobre Vacuna en Chile