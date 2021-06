Alcalde Codina propone condicionar la entrega de beneficios del Estado a la vacunación

Este jueves, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, abordó la situación actual por coronavirus en el país, y planteó la idea de condicionar la entrega de ayudas del Estado, en el marco de la pandemia, a que las personas se vacunen.

"Hay que empezar a preguntarse si de alguna manera todos los beneficios pandemia que se están entregando no debieran de estar también asociados a que la gente se tenga que vacunar", señaló, en conversación con Meganoticias Conecta.

En esta línea, jefe comunal sostuvo que "en definitiva, la justificación de esos apoyos extraordinarios del Estado tienen que ver finalmente con la pandemia, con que enfrentemos exitosamente la pandemia y ayudemos a las familias a salir de la pandemia".

Finalmente, manifestó que "es contradictorio que haya ciudadanos que cobran estos beneficios del Estado pero no están dispuestos a hacer la parte que no es el derecho, sino que es la obligación de ellos, que es vacunarse para proteger a su familia y vecinos de que no sigan produciéndose focos de contagio que nos mantienen en cuarentena".

Colegio Médico

Consultado por lo anterior, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, no descartó la eficacia de una medida de ese tipo.

"Creo que hay muy buenas ideas que al aterrizarlas a la lógica territorial pueden tener más o menos sentido. El alcalde conoce su territorio, su municipio, y desde ahí surge una idea que hay que evaluarla, todos los estímulos que tu busques", sostuvo, en Mega Plus.

Tras esto, el facultativo añadió que "las vacunas tienen un rol individual, tratar de disminuir la forma grave de coronavirus que yo pueda tener, tratar de disminuir el riesgo que yo me contagie pero tienen algo mucho más importante, que cuando, igual que en los eslabones de una cadena, cuando nos articulamos todos juntos, somos mucho más poderosos".

"Imaginemos una cadena gigante de todos los chilenos acudiendo a vacunarse, esa cadena es tan fuerte que puede hacer que el coronavirus desaparezca, pero para que eso ocurra, hay personas que tienen que renunciar al miedo que tienen de ponerse una vacuna que se aprobó en un contexto de urgencia, que es segura", señaló.

