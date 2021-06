"La plata no rinde nada": Consumidores se quejan por altos precios de alimentos en Chile

Un tema que tiene en alerta a los consumidores es el alto precio de los alimentos en Chile, ya que se han registrado alzas en el valor de distintos productos en el marco de la crisis sanitaria, social y económica que vive el país a causa del avance de la pandemia de coronavirus.

Además de eso, la FAO (organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) entregó un alarmante dato.

Esto porque el organismo indicó que se registró una subida en el precio de algunos los alimentos y que hasta mayo pasado se registra un incremento de un 127,1 %, la mayor en los últimos 10 años, siendo el aceite, azúcar, mantequilla, productos lácteos y cereales los que más incrementaron su valor.

"Antes con 20 mil pesos te abastecías bien"

La situación fue ratificada por los consumidores que llegan hasta un tradicional punto del comercio, La Vega, en busca de frutas y verduras.

"Todo está más caro en frutas, verduras, gas. Hay que poner el hombro, no queda otra", afirmó una compradora.

La situación afecta el bolsillo de los chilenos, quienes deben rearmar su presupuesto para adquirir los productos.

"Ari", locataria de La Vega, afirmó al matinal Mucho Gusto de Mega que "está todo más caro, porque también subió el transporte, no hay cargadores, los trabajadores no pueden moverse por la pandemia. Todo subió debido a este virus".

Otra consumidora admitió que "antes con 20 mil pesos te abastecías bien y ahora esa misma plata la tienes que guardar para un poco de fruta, ya no es como antes".

"La plata no rinde nada"

Sobre la situación, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, afirmó sobre esta alza de precios que "las restricciones de movilidad y alto costo de insumos es propio de la crisis que lleva más de un año".

Así productos básicos como mantequilla y huevos se convierten en alimentos de lujo por estos días por sus precios.

Sobre la mantequilla, una consumidora indicó que "esta carísima la mantequilla. Es como un lujo. Encargué una y me costó 2 mil ciento y tanto. Es mucho".

Esto obliga a elegir bien los lugares donde comprar, como un joven quien aseveró que "ahora la plata no rinde nada, todas las cosas han subido, tanto en las ferias como en otros sectores, y como no se puede salir a supermercados por los permisos, hay que comprar en el almacén de barrio y no compras nada de lujo, sino que manquilla, aceite, harina, azúcar, insumos básicos. En esta compra se me fueron casi 10 mil pesos".

A sus palabras se sumó una locataria que aclaró que ha visto mermadas sus ventas porque decidió no vender algunos artículos.

"Hay alza de precios en cosas tan básicas como las galletas y huevos, que no tengo acá por lo mismo, subieron mucho. La gente está acostumbrada a comprar a cierto precio y subirlo de un paraguazo es difícil", sentenció.