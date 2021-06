Alessandri y retiro 100% de fondos AFP: "Queremos proteger la plata de las garras del populismo"

Este miércoles, el diputado UDI Jorge Alessandri abordó el proyecto de retiro del 100% de fondos previsionales que presentará al Congreso, advirtiendo supuestas intenciones de sectores de izquierda de quitarle dicho dinero a las personas.

En conversación con Mega Plus, el legislador, en primer lugar puntualizó lo que, a su juicio, pretenden hacer los principales candidatos con los dineros que se encuentran en las cuentas individuales de las AFP.

¿Qué dijo Alessandri?

"Es importante empezar a usar las palabras correctas, cuando se habla de expropiación. En Chile para expropiarte algo, el Estado tiene que hacerte un cheque por su valor, por los flujos futuros en el caso de una pensión. Cuando expropian una casa para hacer una calle te dan un cheque. Por lo tanto, aquí no es eso porque aquí te toman la plata pero no te dan un cheque de vuelta", señaló Alessandri.

Tras esto, agregó que "hay gente que habla de nacionalización, especialmente la senadora Provoste, y tampoco es correcto. En Chile cuando se nacionalizó el cobre, se le quitó a las empresas internacionales y se trajo para que el dueño del cobre fueramos los chilenos".

"Los fondos de pensiones ya son de los chilenos, por lo tanto no tiene sentido tampoco ocupar la palabra nacionalizar, no hay ningún extranjero a quien quitarle los fondos de pensiones para traerlos a propiedad de los chilenos", puntualizó.

Confiscar

En consecuencia, señaló el diputado gremialista "la palabra correcta sería confiscar, que te quiten algo tuyo sin darte una compensación económica. Y ese es el miedo, y no se trata de una campaña del terror".

"El proyecto de la senadora Provoste está presentado hace un año en el Senado, habla de nacionalizar, de que pasan todos recursos a un fondo común y finalmente el Estado decide dónde los administra, si los invierte solamente en empresas estratégicas de Chile, etcétera", expresó.

Objetivos

En relación a cuáles son los objetivos de su iniciativa, el diputado señaló que es "asegurarle a la gente, quitarle ese dolor de guata, esa incertidumbre de que no te van a robar tus ahorros previsionales"

"Porque el proyecto hace dos cosas: abre una ventana para el futuro, dice 'si alguna vez se aprueba en primer trámite un proyecto que te los quiere quitar' ahí se abre una ventana de 6 meses y los puedes sacar, pero hoy también queremos abrir una ventana para que tú puedas mover tu plata a una cuenta segura, a una cuenta blindada", explicó.

Diferencias con el proyecto de Jiles

Consultado por el proyecto de retiro del 100% presentado por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, el legislador fue enfático establecer las diferencias con su iniciativa.

"El proyecto de Pamela Jiles tiene un tope de 40 millones, al final permite que de los 6 millones que quedan con plata, 5.3 millones saquen todo y queden solamente 700 mil personas, pero con la mitad de la plata, porque son los que tienen más ahorros", expresó.

"Lo que motiva al proyecto de Jiles es a que te gastes la plata, a que la saques para gastarla, lo que pretende el proyecto mío es que tú cambies la plata a una cuenta segura, donde no te la puedan quitar, y para eso vamos a poner incentivos tributarios, no va a estar prohibido sacarla, pero vas a tener premios tributarios si la mueves a otros instrumentos", añadió.

Ventana para bajos ahorros

En paralelo, Alessandri especificó que "además, queremos abrir una ventana para todos los hombres que tengan 60 años o más y mujeres de 55 años o más que hayan juntado menos de 8 millones que puedan sacar esa plata de inmediato, porque esas personas ya no lograron una pensión autofinanciada, por lo tanto no tiene sentido dejarlos cinco años más si no van a lograr nunca una pensión de más de 30 o 40 mil pesos por el bajo monto y la edad que tienen".

Finalmente, el parlamentario sostuvo que "nadie quiere que se gasten la plata, nadie quiere que la plata desaparezca, lo que queremos es protegerla de las garras del populismo, yo quiero que esos 6 millones de personas que quedan con plata, duerman tranquilos porque su plata está lejos de las garras de un parlamento, de un presidente populista que te las quiera nacionalizar, expropiar o declarar de interés nacional".

