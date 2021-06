Indemnizarán con $81 millones a vietnamita sometida a maltrato laboral que dormía en bodega

El pasado 14 de septiembre un brutal caso de abuso laboral quedó al descubierto y reveló el caso de una mujer de nacionalidad vietnamita que durante casi tres años fue sometida a trabajos forzados, viviendo en condiciones inhumanas y que fue expulsada de su trabajo en un mall chino ubicado en Cabildo, Región de Valparaíso.

Fue el caso de Thi Tinh, quien sufrió este calvario hasta el nacimiento de su hijo, cuando fue echada a la calle, sin explicación alguna, sin dinero y con sus pocas pertenencias.

Tras el dramático hecho, se dio a conocer que la demanda laboral interpuesta contra la empresa que cometió el abuso fue acogida y ahora deberá cancelar una indemnización de 81 millones de pesos.

Trabajo por casi tres años sin sueldo

"Vivía en una bodega, todo lleno de cosas y solo dormía sobre un colchón. Hacía mucho frío, era oscuro", fue el relato de la afectada que entregó en su momento al matinal Mucho Gusto de Mega.

Además, sobre su calvario agregó que "no me pagaban nada (sus empleadores). Yo cocinaba, lavaba y hacía el aseo. Ellos no hacían nada".

Sigue viviendo en Cabildo con hijo de dos años

Tras llevar su caso ante la justicia, se dictó el fallo en contra la Importadora y Exportadora Mahel Limitada, condenada a pagar una indemnización de 81 millones de pesos.

La situación fue explicada por la abogada a cargo de la causa, Elizabeth Contreras, quien sostuvo al diario La Estrella de Valparaíso que "existió una correcta ponderación de las pruebas y además sienta un precedente en la zona a propósito de las vulneraciones de los derechos laborales que puedan sufrir los trabajadores migrantes".

Sobre la actualidad de la mujer vietnamita, se indicó que continúa viviendo en Cabildo, donde recibe un subsidio de arriendo de parte de la municipalidad.

Este beneficio le permitió acceder a una casa donde puede vivir junto a su pequeño hijo Tomás, que ahora en julio cumplirá dos años.

Además, se prepara para regresar a Vietnam, donde volverá a estar junto a su hijo adolescente con síndrome de Down, al cual no ve hace tres años.