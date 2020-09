Un impactante caso quedó al descubierto en la ciudad de Cabildo (región de Valparaíso), donde una mujer de nacionalidad vietnamita fue obligada a trabajar por dos años sin sueldo por una pareja de ciudadanos chinos, quienes la mantenían retenida bajo condiciones inhumanas.

La situación data del año 2017 cuando la víctima, hoy de 41 años, llegó al local tras recibir una oferta de trabajo, pero terminó siendo sometida a la labores forzadas de lunes a domingo, realizando además, tareas de aseo, limpieza y atención a público.

A lo anterior se suman las condiciones de vida que era objeto, ya que dormía al interior de una bodega con piso de goma eva, rodeada de artículos y sobre un colchón tapada con plásticos.

Fueron casi tres años de esta condición hasta que, tras el nacimiento de su hijo, fue echada a la calle, sin dinero y sólo con sus pocas pertenencias.

"Hacía mucho frío y era oscuro"

Thi Tinh, la joven afectada, conversó con el matinal de Mega Mucho Gusto, donde sostuvoque "vivía en una bodega, todo lleno de cosas, yo solo dormía sobre un colchón. Hacia mucho frío, era oscuro".

"No sé porque ella hizo eso, no me pagaba nada. Yo cocinaba, lavaba y hacía el aseo. Ellos no hacían nada", agregó sobre sus empleadores.

Tras el nacimiento de su hijo, fue echada a la calle sin dinero, ya que no le pagaron su finiquito. "Ella (su empleadora) dice firma (pero) yo no entendia y no me pagó la plata. Entiendo poco español y no sé leer", agregó la víctima de este caso.

"De la comida del bebé sacaba una cucharita para comer"

Lo historia fue registrada por una vecina del sector, Marcela Valencia, quien captó fotografías al momento del despido de la mujer de nacionalidad vietnamita.

"Saqué fotos cuando Thin estaba afuera y le tiraron su maleta y bolsas", contó esta persona al matinal, quien fue en su ayuda. "Me contó que ella tenía un nylon en el piso y ahí se cobijó con su bebé. Le pregunté si tenía para comer y me dijo que de la comida del bebé sacaba unas cucharitas".

Pareja fue detenida por el delito de trata de personas

El tema fue abordado por la PDI, que detuvo a la pareja de nacionalidad china a cargo del Mall Mahel, asegurando que la víctima "estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Era vendedora y hacia trabajo domésticos para ellos".

El caso está en manos del abogado Manuel Contreras, quien sostuvo que "la tuvieron trabajando dos años y medio así. Ella ingresó a Chile con la idea de trabajar en este local".

Sobre los empleadores, el jurista sostuvo que "ellos están formalizados por el delito de trata de personas y trabajos forzados. Además, ella el 20 de mayo fue arrojada a la calle".