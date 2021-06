Pareja de venezolana expulsada de Chile: "Es buscarle automáticamente una muerte segura"

La reciente expulsión de más de 50 ciudadanos extranjeros del país generó polémica por la legalidad de la medida, la que fue defendida por el Gobierno, pero también un drama para las familias afectadas por la separación forzosa.

Un hombre, identificado como Franco, entregó su testimonio a Meganoticias y reveló las complicaciones derivadas de la salida obligada de los migrantes, acción que sacó de Chile a su pareja por once años.

La mujer era funcionaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro y, según comentó, su retorno representa un riesgo para su vida.

“Volver a Venezuela es la derrota, la destrucción de verdad, tanto para mí como para ella, es buscarle automáticamente una muerte segura a ella”, aseguró.

“Trabajaba para el gobierno en una notaría pública, la verdad que nosotros tenemos mucho miedo porque a la gran mayoría de ellos lo han buscado las autoridades los han llevado detenido. Entonces ese es el miedo, la primera persona enterarse que ella está allá, va a correr la voz y la gente que tiene poder allá la va a mandar a desaparecer y tú sabes a que me refiero con eso” , agregó.

Franco comentó que su pareja había iniciado el proceso de regularización en Chile, pero que esto no fue suficiente para que la enviaran en un vuelo rumbo a Caracas.

“No nos queda otra alternativa, venimos huyendo de una situación que no hay ni para comer, imagínate que haces tú con tres dólares mensuales, nadie, nadie podría. Personas que no merecen estar acá, están y otras que no, se van”, sentenció.

