Oliva y Orrego debatieron por gobernación de la Región Metropolitana: Conoce sus propuestas

A poco más de una semana para la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Comunes), que competirán por el cargo en la Región Metropolitana, debatieron acerca de diversos temas y dieron a conocer cuál es el Chile que sueñan para los próximos años.

Los candidatos se enfrentaron en las pasadas elecciones del 15 y 16 de mayo. Sin embargo, en pocos días ambos volverán a disputar el cargo, ya que ninguno logró obtener el 40% de votos que se necesitaba para imponerse en ese momento.

Cabe señalar que Orrego tuvo un 25,52% de apoyo popular, mientras que Oliva se ubicó un poco más atrás con un 23,37% de los sufragios.

Orrego: "Gestión territorial"

En Meganoticias Alerta, Orrego dejó en claro una de las primeras diferencias con Oliva: "Ella cree que es un cargo político y yo creo que es un cargo de gestión territorial".

"En materia de medioambiente propusimos reforestar el cerro Chena y Renca y hacer cuatro parques urbanos en zonas populares de muy escasos recursos. También hemos propuesto la construcción de 200 kilómetros de ciclovía", expuso el candidato.

Orrego indicó que "esto no es un tema de discursos, las palabras se las lleva el viento. Esto es ver cómo somos capaces de hacer transformaciones concretas, no a nivel político. Yo voy a trabajar con los 52 alcaldes y no me importa su color político".

Oliva: "Decisiones políticas"

Oliva se tomó uno segundos para interpelar a su contendor y aseguró que "todas las propuestas que ha elaborado él, cuando fue incluso intendente, no le llegaron a las familias comunes y corrientes, le llegaban al otro Chile".

La candidata prosiguió y aclaró que "nosotros queremos elaborar, en términos de salud, una infraestructura tecnológica que permita que la ficha clínica desde el Cesfam al hospital sea única, no las 10 que hay, y eso implica recursos. Hoy día eso requiere una decisión política".

Educación en la RM

Oliva dio a conocer su opinión sobre la educación en la RM, que se ha visto más afectada durante la pandemia y dijo que "podemos mejorar infraestructura para el desarrollo educativo".

"Nuestra responsabilidad es cómo garantizamos que la conectividad esté al alcance de niños y niñas y de personas que desarrollan el teletrabajo, porque es un problema", explicó.

En paralelo, Orrego sostuvo que "el teletrabajo y la teleducación llegaron para quedarse, eso lo sabemos todos. La desigualdad en materia de acceso a internet en la RM es escandalosa".

"Para mí el internet tiene que ser un servicio de utilidad pública que se le entregue a todos, independiente de donde vivan", detalló el candidato.

Transporte público

En relación a la conectividad en el transporte público, Orrego afirmó que "hemos propuesto la creación de una autoridad metropolitana de transporte que presida el gobernador y que esté el Metro, Transantiago y Ferrocarriles del Estado para tener un plan integral de movilidad en la ciudad".

"Vamos a luchar porque el Estado cumpla su compromiso. La gente de la línea que va a ir a La Pintana y Bajos de Mena, que va a ir a Renca, San Bernardo... ahí el Metro tiene que transformarse en el instrumento de igualdad territorial que tiene que ser", dijo.

Oliva, en tanto, agregó que "Transantiago es un 'cacho' para todo el país. Tenemos que mejorarlo y no solo integrar la red de Metro y Transantiago, sino también cómo integramos al resto de las provincias".

Delincuencia y comercio irregular

En cuanto a la delincuencia y comercio irregular, Oliva expresó que ambos "tienen un efecto bastante complicado cuando la caída del empleo aumenta. El nivel de informalidad de nuestro país es abismante. La gente no es informal porque quiera".

"Necesitamos recuperar el casco histórico, y cómo lo vamos a recuperar, no solo de Santiago, sino de varias comunas, poniendo centros cívicos... Cuando la gente está organizada y deja de tenerle miedo al que está al frente, los niveles de delincuencia bajan abruptamente. Además, que las policías no sean parte del ciclo de la violencia y la delincuencia, como ha pasado hoy en día", afirmó Oliva.

Orrego hizo hincapié en el orden público y aseguró que "en esta materia uno tiene que tener una postura súper clara. Soy un demócrata y creo profundamente en el derecho a manifestarse pacíficamente. Cuando alguien confunde ese derecho con destruir lo que les pertenece a todos, uno tiene que ser claro, me parece que no puede haber impunidad contra quienes cometen delitos graves, no contra quien se manifiesta".

"No podemos confundir el derecho a manifestarse pacíficamente con vandalismo. Yo creo que una cosa es la marcha pacífica y otra muy distinta es cuando se transforma en vandalismo y saqueo y ahí tiene que haber un control democrático con respeto a los DD.HH.", sentenció el candidato.

Revisa aquí la segunda parte del debate

Ver cobertura completa