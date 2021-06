"¡Qué se creen!": Sepúlveda critica a jefes que no dan permiso para vacunarse en jornada laboral

El periodista y conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, mostró toda su molestia por las quejas que hicieron varios trabajadores en un vacunatorio del Parque O’Higgins, quienes expusieron que sus jefes no les daban permiso en día hábiles para recibir la inoculación.

¿Qué dijo Sepúlveda?

“Es increíble, pero Antonia (la periodista en terreno en el Parque O’Higgins) denudaste algo que tenía miedo... No puede ser que existan aún jefes que no autoricen a los trabajadores que vayan a vacunarse. Como es posible hacer un proyecto de ley al respecto, pero se hace, simplemente porque hay superiores que están errados y no los dejan ir a vacunarse, contrario a lo busca el gobierno y el país entero”, dijo para comenzar.

Añadió que “pedir autorización para vacunarse parece pecado. ¡Qué se creen esos tipos! A ellos hay que castigarlos de forma firme y dura, no a los empleados”.

Prosiguió diciendo que “a mí juicio ya es un error crear una ley para ir a los vacunatorios y luego que algunos empresarios les descuentan las horas por hacer ese trámite, un trámite que debe ser prioridad en el mundo entero”.

Visiblemente molesto, expuso que “la persona que va a inocularse anda trabajando, no anda guevian... Es increíble”.

Para cerrar, expresó que “deben sancionar a los jefes de las empresas que toman esas decisiones, no a los empleados. ¡Qué vergüenza más grande! Ojalá los denuncien y que se conozca las empresas que no permiten ir a vacunarse... Hay desgraciados que no dejan, qué pelotudez más grande”.

Ver cobertura completa