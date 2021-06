Largas filas se registran nuevamente en vacunatorio del Parque O'Higgins

¿Qué pasó?

Largas filas se registran este sábado y desde temprano en el vacunatorio ubicado en el Parque O'Higgins, donde personas esperan recibir su respectiva dosis contra el coronavirus.

Cabe señalar que una situación similar se vivió el fin de semana pasado en ese mismo lugar, donde se reunió una cantidad importante de gente.

Algunos, en las afueras del recinto, tuvieron palabras no solo para referirse a la vacunación, sino también para explicar cómo han sido tratados en este proceso en sus lugares de trabajo.

"No nos están dando permiso"

Un joven, que llegó a hacer la fila durante las primeras horas de esta mañana, explicó que "yo soy recepcionista, y no puedo dejar el trabajo botado por venir".

"Hay que cubrir el área del trabajo con otra persona para poder venir... No hay tantos problemas en eso", comentó la hermana del hombre.

Una mujer indicó que "es cierto que no nos están dando permiso y no se cuentan las horas. Yo por mucho trabajo, lo he dejado (el proceso de vacunación) para el fin de semana".

"Lo recomendable es que nos den por lo menos medio día o un día completo, porque aquí abren a las 10:00 AM y vamos saliendo entre las 12:00 y 13:00 horas, entonces ahí perdemos medio día de trabajo", agregó.

