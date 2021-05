Largas filas en vacunatorio del Parque O'Higgins: Llaman a no seguir dirigiéndose al recinto

¿Qué pasó?

Una gran cantidad de gente comenzó a llegar desde temprano al vacunatorio del Parque O'Higgins para recibir su respectiva dosis contra el coronavirus.

A eso de las 10:00 AM de este domingo, había alrededor de 300 personas reunidas en el exterior del recinto, que funcionará hasta las 13:00 horas.

Largas filas desde temprano

Richard, quien se acercó hasta ese lugar a las 05:30 de la madrugada para hacer la fila, comentó que "ayer vine y llegué un poquito más tarde que hoy, y quedé por fuera. Por tiempo no alcanzaron las dosis".

"Hoy tuve que venir más temprano porque ayer, según el guardia, dijo que había gente desde las 03:00 AM", aseguró.

El hombre, que forma parte del grupo de rezagados del proceso de inoculación masiva, explicó que no había podido vacunarse antes "por el trabajo, no me daban chances de lunes a viernes, y los fines de semana no estaban estas jornadas como ahora".

¿Cuántas dosis hay?

Según información preliminar recabada en dicho lugar, hasta el momento hay un total de mil dosis de vacunas contra el Covid-19.

Carolina Arellano, enfermera encargada del Parque O'Higgins, sostuvo que "les pido por favor, a la gente que nos está escuchando, que no se acerque a este punto, que vaya a los otros puntos porque hay demasiada gente y vamos a estar vacunando quizás hasta las 18:00".

Respecto a las dosis, afirmó que "tenemos Sinovac, para primeras y segundas dosis, y tenemos Pfizer, que tiene una fila especial, porque es aparte".

