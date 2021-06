Madre e hija fallecen en accidente tras esquivar neumático que estaba en la vía

¿Qué pasó?

En la noche del pasado jueves, en el límite de las comunas de San Bernardo y Calera de Tango, se produjo un grave accidente luego de que un un vehículo intentara esquivar un neumático que estaba en la vía.

A raíz de la situación, perdió la vida una madre de 57 años, junto a su hija de 20, quien era estudiante de educación de párvulos.

El accidente

Según el relato de Carabineros y los familiares de ambas mujeres, fue cerca de las 20:30 horas del jueves que Maricel Carmen Bravo y su hija María Paz Rivera, quien conducía el vehículo, salieron de su domicilio en dirección desconocida.

Tras avanzar un tramo máximo de un kilómetro, llegaron a un sector donde estaban reparando un poste de alumbrado público y donde se encontraba un neumático en medio de la calzada.

Al intentar esquivar el obstáculo, la joven perdió el control del automóvil e impactó con una palmera.

Debido a las lesiones, ambas fueron trasladadas hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde fallecieron.

¿Qué dijo Carabineros?

El capitán de la subcomisaría de Calera de Tango, Guillermo Barrera, detalló que: "Carabineros en la tarde de ayer concurrió a un accidente de tránsito registrado en camino a Santa Teresa de Tango, en que un automóvil habría chocado con la palmera existente en el lugar".

"Carabineros sorprendió a dos mujeres al interior del móvil heridas de gravedad, las que fueron trasladadas al Hospital Parroquial para su estabilización. Lamentablemente ambas mujeres, de 57 y 20 años, fallecieron producto de la gravedad de sus lesiones", añadió.

¿Qué dijo la familia?

El hijo de Maricel afirmó que: "Es una suma de irresponsabilidades desde la misma empresa, que no tuvo la urgencia de poner alguna señalética, algún cierre de dar aviso. No me cabe en la cabeza por qué no".

Otro familiar expresó que: "Queremos saber realmente por qué colocaron eso ahí... la próxima vez le puede haber pasado a cualquiera".