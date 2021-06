Fraude en el Ejército: fijan fecha para formalizar a esposa de Fuente-Alba por lavado de dinero

¿Qué pasó?

La Fiscalía Centro Norte solicitó este viernes una audiencia de formalización en contra de Anita Pinochet, la esposa del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, por el delito de lavado de dinero.

La jornada se realizará el próximo 29 de julio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Durante esta jornada además se reformalizará cargos en contra del general retirado.

La declaración de Pinochet

El 28 de marzo de 2019, Anita Pinochet Ribbeck llegó hasta las dependencias de la fiscalía Centro Norte para prestar declaración en calidad de imputada en la investigación penal por presunto lavado de activos en la que Fuente-Alba fue formalizado.

Viajes al extranjero, adquisiciones de propiedades y el pago de sus tarjetas bancarias fueron los puntos centrales en su declaración judicial, la segunda que presta en el marco de esta indagatoria.

"No recuerdo la cantidad de viajes que realicé con mi marido en el periodo que fue comandante en Jefe", dijo categórica en su declaración ante el fiscal José Morales. "En cuanto a la forma en que se pagaron los viajes que yo realicé al extranjeros entre los años 2010-2014, que considero institucionales, desconozco cómo se pagaron", remató.

En otro punto, fue consultada específicamente a su estadía en Miami, mientras Fuente-Alba viajó rumbo a Haití en comisión de servicio.

"Se trató de un viaje institucional a Haití y la seguridad -por las condiciones de seguridad- recomendó que yo no viajara. En cuanto a la estadía en Miami se trataba de una estadía en tránsito a Haití. Me quedé en un Hotel de Miami (...) Yo no pagué gastos de mi estadía en Miami, ni en otros viajes que realicé con mi marido (...) Quiero decir que no era mi preocupación ni mi rol la forma ni modo en que se pagaba los viajes que yo realizaba", indicó.

Y añadió más adelante: "Yo no pensé que alguno de estos gastos se realizara en forma errónea o irregular, ya que se trataba de una forma de hacer las cosas que venía desde antes que mi marido asumiera como comandante en Jefe, como lo hicieron todos sus antecesores”.

Gastos con tarjetas bancarias y compra de departamentos

Sobre los gastos que realizó en su tarjeta de crédito durante ese período señaló a la fiscalía que "hay pagos que realizó mi marido para mi tarjeta de crédito que corresponden a pagos que me entregaba mi amiga Verónica Blackburn. Ella realizaba encargos de compras en el extranjero que posteriormente pagaba en Chile. Se trataba de artículos que compraba en tiendas de mujer o artículos de cocina. El monto que ella me entregaba para estos encargos era de U$ 10.000 anuales".

Agregó que el resto de los dineros con que se pagaron las tarjetas de crédito corresponden pagos realizados por Fuente-Alba directamente o por medio de terceros. En cuanto a la decisión de pagar las tarjetas por caja señaló que "se trataba de una decisión con mi marido de realizar los pagos por caja en dinero en efectivo".

Anita Pinochet, también abordó así las compra de dos departamentos en La Condes que hoy figuran a su nombre.

"Respecto del departamento adquirido en 2013 en avenida Presidente Kennedy (...) mi marido como administrador de la sociedad conyugal compra ese departamento con dineros absolutamente lícitos, trazados y comprobados. Con dineros de nuestra cuenta corriente en cheques entregados a la inmobiliaria. Lo deja a mi nombre porque así lo decidió hacer", dijo. Añadió que el dinero provino de una sociedad conyugal y que no hay dineros propios involucrados para su adquisición.

Sobre la otra propiedad ubicada en calle Cerro Colorado indicó que también fue comprada a través del mismo mecanismo.

Lo concreto es que las diligencias en el caso siguen adelante y podrían complicar el futuro judicial de Pinochet. Según publicó El Mercurio, el último informe realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) Metropolitana de la PDI apunta a la esposa de Fuente-Alba como "testaferro" , o la persona que prestaba su nombre para figurar como titular en un negocio o asunto jurídico ajeno.

