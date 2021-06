Joven de vacunación 'fantasma' en Espacio Riesco: "Si no es por el video no nos damos cuenta"

Este viernes, Camila Santander, joven que fue pinchada pero que no recibió la dosis de la vacuna contra el coronavirus en Espacio Riesco, entregó mayores antecedentes respecto a lo sucedido.

La joven de 23 años denunció el hecho en redes sociales con un video en que se ve a una persona que le inyecta la aguja pero que no le suministra el contenido.

En una entrevista con Mucho Gusto, Camila explicó que al principio no notó nada extraño, pero que una vez que vio el video en la noche se percató de lo sucedido.

"Yo no tenía idea de la situación"

"Yo no tuve aviso por parte de los funcionarios que no me habían vacunado, nos dimos cuenta como familia en la noche cuando vimos el video. Yo no tenía idea de la situación", indicó.

"Cuando llegamos todo era en tono de broma porque a mí me daban miedo las vacunas, entonces mi mamá y mi hermano me empezaron a grabar. Todo el procedimiento ocurrió normalmente, esperé y después fui a hacer unos trámites. Cuando volvimos en la noche a la casa le pedí a mi hermano que mandara el video y cuando lo vi me percaté del detalle", agregó.

Comunicado de la municipalidad

Cabe señalar, que desde la municipalidad de Huechuraba, emitieron un comunicado en el que señalaron lo siguiente: "Los estrictos protocolos implementados por el departamento de salud de la municipalidad de Huechuraba en los vacunatorios de la comuna permitieron detectar un error cometido en la técnica de inoculación por parte de una tens en formación. El caso ocurrió ayer miércoles 2 de junio y fue detectado por la profesional titular que acompañaba a las alumnas en práctica y corregido de inmediato, por lo que la persona recibió la dosis de la vacuna correspondiente aceptando las explicaciones entregadas por el personal de salud. Dado lo sucedido y para evitar situaciones similares iniciamos un proceso de auditoría".

Sin embargo, para Camila desde la municipalidad "ponen en duda mi palabra, porque si es que yo no hubiera visto el video yo no hubiera reclamado".

"Nadie se dio cuenta, de hecho esperamos, hicimos todo normal y si no es por el video no nos damos cuenta. Al otro día no se volvió porque teníamos como familia pensar en aspectos legales, entonces el abogado dijo que no fuéramos pero sí se comunicó el error y ellos llamaron de vuelta para pedir perdón porque reconocieron el error", añadió.

En esa línea reclacó: "Yo no he sido vacunada y tampoco me han llamado para vacunarme".

Con respecto al hecho, manifestó que "le preguntamos a una amiga enfermera que vacuna, le preguntamos a doctores y todos nos dijeron ‘pongan ojo’ porque a veces son dosis pequeñas pero aquí literalmente no se mueve el émbolo".

"La idea del mensaje al final era informar que quizá nos tienen que informar un poquito más, porque por ejemplo yo, dentro de mi ignorancia, no sabía que tenía que mirar antes o después, entonces confié nomás, pero quizá hay que mirar", expuso.

En cuanto a posibles acciones legales, reconoció que "se pensó en un momento y se discutió como familia. Es un tema que tenemos que discutir, ha pasado tan rápido que no lo tenemos resuelto aún".

"Yo quiero que mi hija esté viva"

Por su parte, Adriana, mamá de Camila, expresó que "uno siempre quiere que los hijos estén siempre bien y sanos, entonces fue bien complicado cuando vimos en la noche este video. Estábamos felices porque se había vacunado y cuando vimos el video para reírnos de ella, nos dimos cuenta que no había sido así y ahí empezó mi angustia".

"Dicen que mi hija está vacunada y no es así. Sí puedo informar que ahora me voy a Espacio Riesco a vacunar a mi hija y la tienen que atender, porque le corresponde y se lo merece. Yo quiero que mi hija esté viva, porque estamos hablando de algo de vida o muerte", concluyó.

Ver cobertura completa