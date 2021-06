Tomas VIP en La Florida: habitan irregularmente casas avaluadas en más de $200 millones

Durante este viernes se conoció que vecinos denuncian que diferentes familias se tomaron casas avaluadas en cerca de $200 millones en el condominio Los Arrayanes de La Florida.

En concreto, los habitantes del recinto exigen una solución a la inmobiliaria Enaco, con el objetivo de que expulsen a las personas del lugar, dado que incluso las viviendas ocupadas no cuentan con recepción municipal.

En paralelo, los vecinos denuncian que en las dos viviendas irregularmente habitadas existen movimientos "sospechosos" de vehículos, los cuales tienen acceso al control del portón de seguridad, algo que preocupa a los propietarios del sector, que aseguran ver transacciones.

¿Qué dijeron los vecinos?

"Nos dimos cuenta que era una toma porque hablamos con la gente de Enaco y nos dijeron 'no, no, esta casa no tiene recepción municipal', ahí nos confirmaron que las casas no pueden ser habitadas", señaló a Mucho Gusto, Cristián, un vecino del lugar.

En paralelo, sostuvo que "nadie está tranquilo, hoy día estamos todos los vecinos nerviosos por este tema que está ocurriendo, cuando salen los chicos a jugar, antes jugaban tranquilamente en la plaza interior, hoy lamentablemente no podemos, porque ingresan vehículos y puede significar un secuestro, un atropello, porque andan rápidos, son vehículos que no conocemos".

Un año

Según revelaron, fue hace un año cuando llegó la primera familia a habitar irregularmente una vivienda al condominio. Lo hicieron a través de un contrato falso y una corredora que los apoyaba.

"Llevamos un año con esta gente, conviviendo hasta hace un mes de manera tranquila, pero hace un mes comenzaron a meter a otras personas que se querían tomar una segunda casa", aseguró Cristián.

Versión de arrendataria

Una de las supuestas arrendatarias, de nombre Deyanira, asegura que ellos nunca se han apropiado de la casa, asegurando que paga un arriendo que encontró por Facebook.

"Yo busqué un arriendo de casas por Market Place, como todos los buscan ahora, y me salió una corredora, esa casa a mí me la mostraron con llaves en la mano, y de ahí yo fui a notaría a hacer un contrato", señala en un audio.

¿Qué dijo el alcalde?

Tras conocer del caso, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló que "los vecinos de Los Arrayanes están viviendo una realidad que hemos visto en otros países del mundo, los okupa, gente que se toma propiedades que están abandonadas o derechamente vecinos que han salido de vacaciones, llegan los okupa, se toman la casa y después no la entregan nunca más".

Tras esto, el jefe comunal sostuvo que han estado con los vecinos, "hemos multado a la inmobiliaria Enaco que tiene que hacerse cargo de las casas que están abandonadas, no pueden permitir que sean ocupadas ilegalmente por los okupa".

Finalmente, Carter añadió que "hay un segundo desafío, el Gobierno y el Congreso, deben dictar normas específicas para que estas personas que usan ilegalmente estas propiedades sean desalojados de inmediato, hoy día si después de doce horas no son desalojados este tipo de personas, se debe iniciar un juicio larguísimo que al final hace imposible que el barrio recure su tranquilidad".