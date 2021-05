¿Qué pasó?

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió este lunes al asesinato de un uniformado de la institución en la comuna de Collipulli, región de La Araucanía, donde fue baleado en medio de un operativo en el sector de Curaco.

La máxima autoridad de la entidad policial condenó el ataque ocurrido durante la tarde y aseguró que "este hecho no va a quedar impune".

"Uno de los nuestros ha caído"

Desde la cuenta de Twitter de Carabineros, Yañez señaló que "recibimos la lamentable noticia de que uno de los nuestros ha caído, me refiero al sargento Francisco Benavides, que en el cumplimiento de su deber, haciendo cumplir los mandatos judiciales, restableciendo el orden público para toda la región de La Araucanía, es atacado y fallece producto de un impacto balístico".

"Hablé con su señora Carolina, deja tres hijos... una familia destruida. Quiero hacer un llamado a todos los responsables del sistema de la persecución criminal para que trabajemos en conjunto, y con la fuerza que se necesita, para lograr la detención de los autores", manifestó.

El uniformado fue categórico y dijo que "este hecho no va a quedar impune. Le he comprometido a ella, el trabajo de todos los organismos especializados. Los Carabineros estamos dolidos, pero no estamos vencidos y seguiremos trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro querido Chile".

El hecho

Se trata del sargento primero Francisco Benavides García, de 42 años, quien recibió un impacto de bala a la altura de su pecho, razón por la que fue trasladado hasta el hospital de Collipulli.

Sin embargo, y pese a las maniobras de reanimación de personal de salud del recinto, el uniformado falleció.

Cabe señalar que el efectivo policial, al momento del suceso, se encontraba prestando ayuda a personal ubicado en ese sector por procedimientos de cortes de ruta, que se generaron desde temprano durante la jornada.