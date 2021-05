¿Qué pasó?

La mañana de este martes el diputado Gabriel Boric (CS) inscribió su candidatura presidencial en el Servel tras lograr recolectar las 25 mil firmas requeridas.

Al respecto, el parlamentario señaló que "dejamos los pies en la calle. Ha sido muy bonito reivindicar la política como una herramienta colectiva para transformar la realidad".

"Tengo que estar a la altura de esta confianza que nos ha entregado la ciudadanía y eso significa ayudar a construir más unidad en las fuerzas de cambio, no más divisiones", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "con esa perspectiva y para poner ideas, proyectos y convicciones en el debate, es que enfrento lo que viene, que es la primaria presidencial".

Tras ser consultado por los dichos de la diputada Pamela Jiles, (PH), quien hace unos días dijo que "el pueblo no los quiere" mientras juntaba las firmas, Boric manifestó: "No me acuerdo de Pamela Jiles".

Reunió las firmas antes del plazo establecido

Este lunes Boric había anunciado que había conseguido juntar las 25 mil firmas para la inscripción, para lo cual tenía como plazo este miércoles 19 de mayo.

"Nos dijeron que era imposible, pero aquí estamos ¡Superamos la cantidad de firmas! Seremos parte de una primaria para construir unidad y ofrecer una alternativa de Gobierno a este tan esperanzador nuevo Chile", indicó.

Nos dijeron que era imposible, pero aqui estamos ¡Superamos la cantidad de firmas! Seremos parte de una primaria para construir unidad y ofrecer una alternativa de gobierno a este tan esperanzador nuevo Chile. Gracias por el cariño. Gracias por la confianza. Seguimos! ❤️✊🏼 pic.twitter.com/uh8gtHcu0d — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) May 17, 2021

Cabe señalar, que las primarias presidenciales están fijadas para el próximo 18 de julio.