Un duro revés sufrió este domingo Cathy Barriga, al perder la alcaldía de Maipú frente a Tomás Vodanovic, representante de Revolución Democrática (RD), quien tomará el cargo por los próximos cuatro años.

El además sociólogo, que asumirá sus funciones el 28 de junio, venció con holgura a la exjefa comunal con una cifra superior al 46% ante el 22% obtenido por la jefa comunal.

En conversación con Mucho Gusto, el alcalde electo realizó un análisis sobre su triunfo y se detuvo unos minutos en las presuntas irregularidades que se investigan en el municipio, las cuales fueron dadas a conocer a semanas de las elecciones municipales.

"La gente quería un cambio"

Vodanovic señaló, en primera instancia, que "lo que nosotros vimos siempre en terreno fue una demanda de cambio muy importante, porque acá el problema no era el estilo de hacer política de Cathy Barriga. Lo malo no son los bailes o los TikTok, eso a la gente puede o no molestarle".

"Lo importante es que mientras veíamos esos espectáculos y ese despilfarro de recursos, en los barrios había abandono, agua corriendo, veredas y calles en pedazos, había una inseguridad que crecía y crecía y un municipio que no estaba presente", aseguró.

En este sentido, manifestó que "la gente quería un cambio a Cathy Barriga, pero no veía cuál era el cambio o la alternativa, veía a una oposición totalmente dispersa y lo que había que hacer era levantar una alternativa que no fuera solamente una crítica a Cathy Barriga, sino que mostrara un horizonte y un proyecto comunal distinto".

Presuntas irregularidades en municipio

Respecto a las denuncias acerca de posibles irregularidades en Maipú, afirmó que "es urgente y necesario conocer el real estado financiero del municipio para desde ahí poder generar cualquier proyecto transformador en la comuna".

Vodanovic reconoció el rol que tuvo el matinal en un reportaje emitido sobre este tema y expresó que "también hace unos meses atrás nos ayudaron a realizar la denuncia que hicimos de la sanitaria pública, donde hay 31 mil millones de pesos de un plan de desarrollo que no se ha ejecutado y que tiene el agua corriendo por todas las calles de Maipú".

"Esa es una de muchas irregularidades. El pago excesivo de las horas extras, la rotación de cargos...", sentenció.

