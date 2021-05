La tarde de este domingo la presidenta de mesa de un local de votación en La Pintana tuvo que ser trasladada hasta un recinto asistencial debido a problemas de salud.

El hecho ocurrió en el Centro Educacional La Pintana y, debido al incidente, tuvieron que suspender momentáneamente sus funciones.

"Tuvo un alza de presión"

Pablo Barría, comisario de la mesa, indicó que "de repente se empezó a descompensar y la llevamos a la urgencia que está acá. Ahí dijeron que no iba a poder volver porque tenía un problema de presión, que era muy alta y la vinieron a buscar con ambulancia y se la llevaron".

Por su parte, Álvaro Mellado, delegado de la junta electoral, explicó que "tuvo un alza de presión y como hay una enfermería instalada fue ahí y no solamente era alza de presión, además fue una baja de azúcar".

"La mesa cesó sus funciones como 15 minutos y luego se reinstaló nuevamente. Cambiamos a un vocal de otra mesa para que siguiera funcionando. Ella ya no vuelve", agregó.

En lugar de la mujer, ocupó su lugar Génesis Núñez, quien manifestó que "yo estaba arriba en la 136 y como estaba de sobra allá, me fueron a buscar y me pidieron que bajara por el tema que la señorita se descompensó y me pidieron que apoyara la mesa. Yo quedo como presidenta de mesa".

