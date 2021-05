¿Qué pasó?

Sorpresa total causó entre los electores de la comuna de Ñuñoa la aparición de un dinosaurio, ya que en uno de los locales de votación un hombre de 32 años llegó disfrazado de uno de ellos, de color azul.

Se trata de Jorge, un ingeniero industrial que trabaja en una consultoría, un oficio que se encuentra muy alejado de los corpóreos.

Dinosaurio en el local de votación

La llegada de este dinosaurio fue sin duda lo más llamativo para los niños y adultos que se encontraban en el local de votación, por lo que muchos le pidieron fotografías.

"Me pidieron algunas fotos y no sé si más gente habrá sacado fotos. Yo sé que de las mesas de al lado salieron a tomar. En un momento bien irrisorio y para reírse un rato, para cerrar el día bien yo creo", sostuvo el hombre.

"La foto no concordaba con la del dinosaurio"

Respecto al momento de identificarse en su mesa de votación, contó que: "Abrí el traje y saqué la cara para que vieran que había una persona y que concordaba con el carnet de identidad".

"Me dijeron que tenían que verificar que la persona que estuviera dentro no era cualquier persona y que claramente la foto (del carnet de identidad) no concordaba con la del dinosaurio", indicó.

"Me dijeron que esperara porque habían dos personas votando y me tocó esperar un poquito, pero después todo bien, una persona normal pero disfrazada de dinosaurio", agregó.

¿De donde nace la idea?

Jorge contó que: "El dinosaurio me lo compré antes de la pandemia, para hacer cosas, para salir de vacaciones y usarlo, hacer un par de tonteras, y para la elección anterior llegué al local y se me quedó, pero para esta dije 'ya, no me puede faltar'".

"Como eran varios votos, iba a ser un poco más complicado, era un buen desafío, y para reírme yo también y hacer un poquito más divertido el proceso para mí y también para el resto", expresó.

¿Cómo funciona el disfraz?

Respecto al funcionamiento del disfraz explicó que: "Al costado tiene un pequeño ventilador y funciona con una batería y así se infla solo y mantiene el aire adentro".

"Ya me lo he puesto varias veces y, salvo en sacarme la zapatillas, no me demoro más de tres minutos. Se demora como cinco en inflarse bien", detalló.

Al ser consultado si funciona como una barrera para el coronavirus, respondió: "Sí absolutamente, pero tengo puesta la mascarilla y todo".

