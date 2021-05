¿Qué pasó?

El Servicio Electoral (Servel) analizará si las declaraciones realizadas por la diputada Pamela Jiles (PH), antes de emitir su voto en la comuna de La Pintana, constituyen una infracción a la ley electoral.

Esto, debido a que la parlamentaria llamó a votar por su marido Pablo Maltés para el cargo de gobernador, lo cual está prohibido tras terminarse el periodo de propaganda.

Los dichos de Jiles

A su llegada al local de sufragio, la parlamentaria se aseguró que los medios estuvieran en vivo para comenzar su declaración, donde hizo un llamado explícito a votar por el candidato a gobernador.

Además, la representante del Partido Humanista emitió insultos e hizo un llamado a votar por candidatos independientes, asegurando que "la clase política quiere secuestrar nuestra Asamblea Constituyente".

"Vengo a votar por el abuelo Pablo Maltés, el abuelo gobernador, lo que significa votar contra el asesino conch.., asesino igual que Pinochet", expresó la diputada.

"Tenemos hoy día que votar por independientes, porque la clase política quiere secuestrar nuestra asamblea constituyente, y tenemos que votar por Pablo Maltés porque eso significa votar por la abuela Pamela Jiles, tener un cuarto retiro, un quinto retiro, destruir a las AFP que nos han esquilmado", agregó.

¿Qué dijo el Servel?

Tras estas polémicas declaraciones, el Servicio Electoral afirmó que: "Cualquier llamado a votar se deberá analizar para ver si se configura una posible infracción, en cuyo caso se realizará el Procedimiento Administrativo Sancionatorio correspondiente".

Sin embargo, para que se inicie una investigación al respecto debe existir una denuncia, lo que se desconoce si ha ocurrido.

Reacciones de candidatos presidenciales

Sobre los dichos de Jiles, Daniel Jadue (PC) expresó que: "Respeto mucho la historia de Pamela, pero a medida que va pasando el tiempo uno va encontrando diferencias profundas, no solo en la forma, sino que en el fondo. Los enojados con el sistema pueden sentirse seducidos por este tipo de discurso".

Sebastián Sichel, sentenció que: "Pamela Jiles no cree en la democracia, ni en sus reglas, ni menos en la convivencia pacífica".

Por su parte, Ignacio Briones recalcó que: "Pamela Jiles no solo votó en contra de habilitar este proceso en el que votamos hoy, sino que parece no entender ni valorar la democracia. No le demos espacio a los vociferantes, a los que insultan e infantilizan a los ciudadanos".

¿Qué dijo el Gobierno?

En tanto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se limitó a señalar que: "A nosotros nos parece que no hay que dedicarle ni un segundo más a quienes pretenden insultar y denigrar la democracia, porque es precisamente aquello lo que están buscando".

"Basta de insultos, basta de descalificaciones"

El otrora Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle indicó que: "las constituciones normalmente duran bastantes años, por eso hay que hacerlas bien, con tranquilidad, sin descalificación".

"Yo invito especialmente a todos a cuidar la política y cuidar el lenguaje. Basta de insultos, basta de descalificaciones, basta de exabruptos permanentes contra las personas que opinan distinto a lo que yo opino y además, lo más importante, no caigamos en ese juego, es es el juego de los populistas, es el juego de los extremistas de uno y otro lado que no quieren ni les gusta la democracia, les gustan los regímenes autoritarios", añadió.

Sin embargo, aclaró que: "No estoy hablando de nadie en particular".

