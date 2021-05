¿Qué pasó?

Durante la jornada de este sábado, las elecciones comenzaron con urnas sin sellar por sus respectivas amarras plásticas en el Colegio Alicante del Sol de la comuna de Puente Alto.

Uno de los apoderados del local de votación denunció que al menos 10 urnas no tenían sello.

Testimonio

Álvaro Bustamante, delegado del local, explicó que "un apoderado se dio cuenta de que las urnas estaban sin sellos, se asustó, dio aviso y todos se preocuparon".

"Es de vital importancia la manipulación, que todo sea bien transparente. Se amarran para que los votos no se puedan sacar", sostuvo el delegado.

Fueron 5 horas sin estos sellos, por lo cual afirmó que "es preocupante".

"Queremos que sea un proceso transparente. No nos dimos cuenta, no se supervisó de la manera correcta, pero agradecemos que tenemos vocales de mesa que justo tenían experiencia y saben que no se pueden manipular"

Explicó que los vocales que recibieron estas urnas sin sellos "no lo consideraron algo vital, pero apenas se supo los conseguimos".

