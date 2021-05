¿Qué pasó?

El pasado sábado 8 de mayo, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones anunciaron el hallazgo de prendas que corresponden a Thiare Elgueda, joven desaparecida desde noviembre del año 2020 en Copiapó.

Meganoticias Prime habló en exclusiva con el joven de 18 años que encontró las prendas de Thiare, quien señala que mientras iba caminando por pleno desierto, se encontró con una bolsa con ropa que llamó su atención.

“Saqué un poleron Adidas, y como uno es medio ‘cachurero’ dije: ‘Me lo voy a llevar’. Cuando voy sacando más ropa, tomo una polera blanca y un short e inmediatamente pensé en las publicaciones de la niña (Thiare)”, dijo el joven.

Teme represalias

Al tomar las prendas y llevarlas a su casa, las huellas del joven quedaron en las prendas encontradas. Debido a su error, teme represalias o ser considerado como sospechoso.

“Es lo que más me preocupa. Siempre le he dicho a la PDI que desde el primer momento toqué la ropa. De que la ‘jodí’, la ‘jodí’ en llevarme la ropa, pero no me preocupa mucho. El hallazgo de la vestimenta sirvió”, comentó.

Este joven reconoce que teme algún tipo de represalias o que lo apunten como sospechoso.

Durante este jueves, autoridades policiales volverán a investigar en la zona, para encontrar cualquier indicio que ayude en el hallazgo de Thiare Elgueda.

