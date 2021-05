En pleno día del trabajador, el pasado 1 de mayo, Felipe, un ingeniero comercial que se encontraba desempleado, recibió una oferta de trabajo gracias a un móvil de Meganoticias Alerta.

El profesional le comentó su caso a Rodrigo Sepúlveda y cómo había estado lidiando con la difícil situación económica actual siendo un cesante, cuando el gerente de Embotelladora Metropolitana contactó al periodista para que le informara a Felipe que tenía un puesto de trabajo para él.

"Me piden tus datos, tu currículum, así que con Antonia (periodista en terreno) nos coordinamos, porque acá me acaba de escribir él. Yo no lo conozco, pero me escribe acá (muestra su teléfono). Se llama Marco Orellana", señaló Sepúlveda en pleno noticiario, mientras el entrevistado se encontraba visiblemente conmovido.

"Gracias Rodrigo... me invade la emoción, de verdad (...) Qué alegría de noticia en un 1 de mayo, de verdad que sí. Muchas gracias Rodrigo", señaló el ingeniero, quien ya se encuentra en su nuevo puesto de trabajo.

Uniformado en su nuevo trabajo

Este sábado 8 de mayo Rodrigo Sepúlveda, en plena emisión de Meganoticias Alerta, dio la buena noticia. Mientras se encontraba realizando un móvil con Antonia Köhler, la periodista que justamente entrevistó a Felipe, informó que le llegó una foto del hombre uniformado con la ropa de su empresa.

"Quiero dar una muy buena noticia. Se acuerdan y aprovechando que estás en pantalla, ¿te acuerdas de la historia de Felipe?, quien había estudiado ingeniería comercial a los 42 años, se tituló a los 46, que no tenía trabajo y que estaba en la feria vendiendo legumbres", partió contando Sepúlveda.

"Me acaban de mandar la foto de él ya trabajando con su polerón de su nueva empresa, así que muchas felicitaciones Felipe... Estamos tan contentos de haber aportado desde un noticiero para una persona que hoy día tiene una cara distinta", cerró el conductor, deseándole lo mejor a Felipe en la nueva etapa de su vida que recién comienza.

Mira la foto de Felipe

Felipe en su nuevo trabajo tras móvil de Meganoticias

