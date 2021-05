Pablo Correa, el vicepresidente de BancoEstado, conversó esta mañana con Meganoticias Alerta, donde respondió sobre la polémica surgida por las tarjetas de cuenta RUT, las que tenían el nombre del cliente escrito a mano y con plumón.

El hecho provocó la molestia de muchos usuarios durante la semana, algo que el ejecutivo trató de aclarar en charla con Rodrigo Sepúlveda.

¿Qué dijo Correa?

“Las tarjetas de débito y crédito deben ir con nombre, ese es un tema de normativa, y eso se hizo", dijo para comenzar.

Consultado si era necesario anotar el nombre de cada persona con plumón y no que estuviera impreso de forma digital, sostuvo que “la recepción de la tarjeta era voluntario y transitorio. Podías no retirar tu tarjeta ese día, pero la mayoría dijo ‘dámela por mientras’... El sistema para poner el nombre, que no es del banco, sino de un proveedor externo, falló”.

El ejecutivo añadió que “cuando quieren vayan y pidan tarjeta con nombre. Eso es lo regular. Solo se entrega tarjeta sin nombre por emergencia, para evitar que vuelvas a la sucursal”.

Correa, quien también dijo ser cliente de BancoEstado, añadió que todo el proceso “comenzó en enero de este año”, aclarando que “muchos segmentos que usan la tarjeta con cuenta Rut no pueden o no debiesen ir al banco en plana pandemia”.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar en el hastag #alerta, algo que en la entrevista fue leyendo el periodista y conductor del espacio, Rodrigo Sepúlveda.

