A través de redes sociales se ha viralizado una serie de casos en los que se denuncia que, en el marco de la renovación de la Cuenta Rut, BancoEstado entregó las nuevas tarjetas a sus clientes con los nombres escritos a mano con un plumón.

La insólita situación se dio a conocer por el caso de una mujer que solicitó su nueva tarjeta en la sucursal de Pedro de Valdivia con Irarrázaval, en la comuna de Ñuñoa, quien se llevó la desagradable sorpresa al recibir su tarjeta en ese estado.

"Yo pensé que era como una nueva forma para darle a lo mejor un aspecto más personal", contó Paulina Pavez, la mujer afectada, al diario La Cuarta.

Además de la forma en su nombre estaba escrito, Paulina denunció la "mala calidad" del plumón, ya que su nombre se borró con solo pasarle el dedo, y también detalló que sus padres vivieron una situación similar en Quilpué cuando les entregaron sus tarjetas con el nombre en un sticker que al poco tiempo se despegó.

El caso de Paulina no fue único, ya que a través de Twitter se pudieron encontrar casos que datan desde el verano.

"Me parece insólito ir a BancoEstado a sacar mi nueva Cuenta Rut y me entreguen la tarjeta con mi nombre escrito con plumón", escribió el 1 de febrero una mujer identificada como María Carolina.

#bancoestado me parece insólito ir a Banco estado a sacar mi nueva cuenta Rut y me entreguen la tarjeta con mi nombre escrito con plumón.... estuve más de 2 horas esperando que me entreguen esta tarjeta la atención es pésima y para rematar te cobran por todo!!!! pic.twitter.com/xtUCuNWmxH