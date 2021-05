El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó, durante esta madrugada, el sistema de solicitud del Préstamo Solidario de Clase Media.

El beneficio permite a personas naturales o a empresarios individuales, que hayan enfrentado una disminución de al menos 10% de sus ingresos formales, producto de la crisis del coronavirus, acceder a un préstamo en Unidades de Fomento (UF) que se devolverá en cuatro cuotas anuales y sucesivas, sin multas ni intereses.

Cabe recordar que el Préstamo se otorga por un monto máximo que corresponde a la diferencia entre los ingresos promedio del segundo semestre de 2019 y 2020, con un tope de $650.000 por mes.

Sin embargo, no todos los que solicitaron el beneficio pudieron acceder a él, mientras que otras lo encontraron insuficiente.

Por lo mismo, en Twitter las quejas se hicieron sentir, situando el Hastag #PrestamoSolidario como tendencia en el país.

No recibí el bono, dije ya no importa pediré el préstamo, pensando en que no iban a pedir mayor requisitos y sorpresa! tampoco me lo dan, siendo que es una plata que voy a devolver, desde el año pasado sin pega y no vivo con 100 lucas como cree el gobierno. #PrestamoSolidario